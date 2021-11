Ayuso y Almeida se funden en un abrazo de "unidad" en pleno conflicto interno por el control del PP de Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, se han fundido este martes en un abrazo delante decenas de cámaras y cientos de fieles, en la explanada de la catedral de La Almudena donde se celebra el día de la patrona de Madrid. Una muestra de afecto con el que ambos dirigentes han querido mostrar "unidad" en pleno conflicto interno por el control del PP madrileño.

Esta ha sido su forma de volver a confirmar, en público, una amistad que viene de hace muchos años pero que las últimas diferencias en el seno de su partido podría haberse fracturado. Los discursos de ambos han sido conciliadores, aunque en la sobra del conflicto sigue en pie. "Acabará bien", ha sostenido la presidenta, aunque tendrán que "ceder todos".

El primero en llegar ha sido el regidor, entre aplausos del público. Almeida ha asegurado ha negado que exista mala relación con la presidenta regional y ha apuntado que hay "tan buen rollo" que no se tienen "bloqueados" en WhatsApp, ha bromeado en alusión a las informaciones publicadas días atrás sobre el bloqueo de Ayuso en esta red social al secretario general del partido, Teodoro García Egea. Además, se ha mostrado partidario de que el congreso regional de su partido en Madrid, origen de la disputa entre la presidenta y la dirección nacional de su partido, se celebre "cuando toque".

Almeida ha confirmado que hoy no comerían juntos porque él lo haría con su familia: "Ella es mi familia política, pero en este caso como con mi familia personal", ha indicado.

"Sé que va acabar bien"



Al acabar sus declaraciones se ha producido el encuentro entre alcalde y presidenta, casualmente saludado por las campanas de la catedral, que comenzaban a sonar a las once menos cuarto de la mañana justo en el momento en que los políticos se saludaban de forma cariñosa.

Tras el saludo, Ayuso ha manifestado a los medios su "buena relación" con el regidor. "La situación es complicada pero siempre pasa en torno a un congreso, lo importante es mirar hacia adelante y sé que va a acabar bien, porque todos queremos lo mejor para España y para Madrid".

Entre sus mensajes, uno al partido: "Solo desde la unidad podemos salir adelante, y somos un equipo que todo el mundo mira como una verdadera alternativa para España. Nada me gustaría más que eso llegara pronto, así que todo lo que no sea unirnos sería ir en detrimento de los ciudadanos".

La líder regional ha señalado que "nunca" ha pretendido hiperliderazgos, precisando que "siempre" hay que "ceder todos" para lograr un entendimiento, agregando tras ello que habla "prácticamente todos los días con los dirigentes" de su partido.

No ha querido encender aún más el conflicto interno por la fecha del congreso regional de su partido: "Será cuando decida la nacional y en eso seré respetuosa", aunque ha añadido su preferencia porque sea "pronto, porque será mejor para todos".

Así, la mandataria ha indicado que "cuando llegue la fecha", dará el paso adelante "con alegría, ilusión", queriendo "unir la casa" y llevarla a "amplias mayorías". "No he dicho otra cosa, soy respetuosa con los tiempos, quiero unidad, y solo desde esta posición se puede conseguir, sin imponer, y sin decir nada más. Si buscan en mis declaraciones no encontrarán otras cosas", ha explicado.

Las encuestas "son positivas"

Donde si han coincidido ambos dirigentes es en la valoración de las últimas encuestas asegurando que son "positivas para el PP en su conjunto" y ponen de relieve que ambos "trabajan por Madrid" desde su administración.

Y es que, según una encuesta sobre intención de voto de Sigma 2 para El Mundo, Ayuso conseguiría un diputado más, hasta 66, si hoy se celebrasen elecciones autonómicas, quedándose a tres de la mayoría absoluta. Por su parte, Almeida conseguiría mantenerse como regidor si hoy se celebrasen elecciones municipales al pasar de 15 a 22 ediles pero seguiría necesitando a otras formaciones como Vox, que conservaría los mismos números.

"Tanto él como yo trabajamos centrados en Madrid, dando estabilidad, y esto nos demuestra que más ciudadanos están representados por el trabajo que estamos realizando", ha valorado la jefa del Ejecutivo regional. Para el alcalde de Madrid, la encuesta "es positiva para el PP en su conjunto, no cabe duda de que la presidenta sigue mejorando esa posición electoral de hace seis meses", lo que considera como "una buena noticia, igual que lo es que en el Ayuntamiento el PP sea la primera fuerza".