Barceló anuncia la creació de 6.000 places estructurals en Sanitat i 435 milions per a inversions

Així, ho ha ressaltat en la seua compareixença en les Corts per a presentar els comptes del seu departament per a 2022 que registren "un creixement sense precedents" fins als 7.837,7 milions, 141,7 més que en 2021 i un 42,6% més que amb el PP, la qual cosa permet "garantir l'accés universal, equitatiu i de qualitat als recursos assistencials" enfront de "les retallades sense complexos" de l'etapa anterior al Botànic.

Barceló ha començat la seua intervenció destacant que després de més d'any i mig de pandèmia "el context ha canviat" ja que la vacuna ha obert "la porta a l'esperança i a una major normalitat" després de millorar els indicadors. En concret, el 89,5% de la població valenciana a vacunar ja compta amb la pauta completa.

Sobre aquest tema, ha recalcat que la irrupció de la covid-19 ha accelerat la necessitat de respondre els desafiaments que ja tenia la Sanitat per l'envelliment, la pluripatologia, la cronicitat o la Salut Mental i ha assegurat que aquests comptes sí ho fan. "Són uns pressupostos de present que senten les bases del futur de la sanitat pública valenciana per als pròxims anys", ha recalcat.

Per a açò, s'enfortirà la plantilla, en un procés "dialogat" amb departaments i sindicats, gràcies a una partida de 3.473,1 milions, un 2,62% més. En concret, de les 6.000 noves places, el 26% seran per a l'Atenció Primària, el 4% per al Pla de Salut Mental (250 places), el 2,6% per a Salut Pública (157 places) i per a l'atenció hospitalària de crònics i aguts i la resta de necessitats assistencials es destinarà un 67% de la dotació estructural.

"Açò ens situarà per damunt de la mitjana i només en un any incrementarem la plantilla el doble que en les dos últimes legislatures", ha recalcat. A elles, se sumen les 1.889 places creades per al departament de Torrevella després de la seua reversió i les 115 places més que se subroguen del servici de ressonàncies magnètiques una vegada passe a gestió directa. En definitiva, l'increment total de plantilla prèvia a les dos reversions se situa en un 15%.

Així mateix, ha garantit les inversions reals previstes, el capítol que més creix amb un 115,3%, permetrà reforçar "la capacitat de resposta davant qualsevol crisi sanitària amb més i millors centres de salut i hospitals". En concret, es destinaran 91,35 milions a Atenció Primària; 259,5 milions (un 130%) a la construcció i reforma d'hospitals i de l'equipament; 6,5 milions al centre d'investigació d'Isabial i 28,5 milions per a centres de Salut Mental i atenció de mitjana i llarga estada.

INVERSIONS TERRITORIALS

En total, són 93 actuacions: 53 en centres de salut (26 nous);33 en hospitals (3 nous); quatre en centres d'especialitats; dos en el centre de transfusió i el centre d'Isabial. Per províncies, més de 23 milions (el 8,92%) seran per a projectes de Castelló, 95,36 a Alacant (37,01%) i 139,3 milions a València (el 54,06%).

Així, a Castelló s'inclouen les Urgències de l'Hospital General, l'edifici oncològic del Provincial, l'ampliació de Vinaròs o l'adaptació del Centre Constitució i les obres en els de Vinaròs II, d'Oropesa, Forcall o Benicarló, entre uns altres.

A Alacant, s'ampliaran els hospitals de la Marina Baixa, Oriola, es construirà un nou bloc quirúrgic d'Elx, es reformaran Sant Joan, el General d'Alacant, Alcoi o Elda i s'accelerarà la construcció dels centres de salut PAU2, Garbinet i Condomina a Alacant, el d'Alcoi-la Bassa, Bocairent o Petrer II.

A València, s'ampliarà el Clínic, el Peset, i Xàtiva; es reformaran els de La Ribera i Sagunt, s'avançaran les obres d'Ontinyent, en el nou bloc quirúrgic de l'Arnau i en el complex sanitari Campanar- Ernest Lluch.

MILLORA DE L'ATENCIÓ PRIMÀRIA i SALUT MENTAL

Barceló ha destacat que l'Atenció Primària ha tingut "un paper protagonista" i ara és el moment de "un canvi de model" les línies del qual, en les quals han treballat tots els agents implicats, es presentaran aquest mes i es plasmaran en l'Estratègia Valenciana d'Atenció Primària i Comunitària. A més, es destinaran 42,16 milions a nous centres, 28,7 milions a reformar els existents, 15 milions a equipament i 5,42 milions a millores d'eficiència energètica.

Així mateix, ha recalcat que les conseqüències del confinament i la crisi ha posat en relleu la importància de la Salut Mental, que ja patia "una infradotació històrica". Per açò, disposarà de 250 professionals més i 10 milions per a adquirir parcel·les i reforma i nous centres. En concret, el pressupost en Salut Mental i Atenció a mitjana i llarga estada ascendeix a 115,9 milions, un 19,33% més.

De la mateixa manera, es reforçarà Salut Pública amb 74,4 milions, un 29,35% més, i la tecnologia, tant en diagnòstic com en tractaments, amb una inversió de 85,4 milions: 48 milions per a la renovació d'equipaments i 37,4 milions per a incorporar en 2022 part dels 78 equips previstos en el pla d'inversió en alta tecnologia dels Fons Europeus.

A més, 64,8 milions es destinaran a millorar els sistemes d'informació i a la investigació sanitària es destinarà 28,5 milions, dels quals 5,2 milions seran per a malalties infeccioses i a la investigació de teràpies avançades.

COMPTES FALSEJATS

Per contra, des de l'oposició han qualificat els pressupostos "ficticis". Així, el diputat del PP Juan José Zaplana creu que són "insuficients" malgrat que s'ha tractat d'"unflar-los amb obres que no executaran" i les llistes d'espera segueixen "embossades", des de Cs Enrique Llopis assenyala que l'increment real "acaba anant a augmentar assessors" i només tracta de "vendre la moto", mentre que el diputat de Vox David García critica que només són 'ximotimos' producte del Govern "més incompetent".

Per la seua banda, des dels grups que sustenten al Botànic han recalcat que són els pressupostos que "necessitem" i que "permetran la recuperació definitiva" d'aquesta pandèmia.