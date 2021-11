'El programa de Ana Rosa' intenta esclarecer qué ocurrió en la pelea entre Juls Janeiro, su actual pareja y su ex

La noche de Halloween fue, para muchos, de auténtico terror. En el caso de Julia Janeiro, se vio envuelta en una pelea que, según la versión de unos y otros, transcurrió de maneras muy diferentes. En la mañana de este martes, El programa de Ana Rosa ha contactado con varios de los implicados en la disputa para intentar esclarecer qué fue lo que sucedió realmente aquella noche.

Para intentar llegar a una conclusión, el programa matinal de Telecinco ha contado con la colaboración de Marta Riesco, Nuria Chavero y Adriana Dorronsoro, quienes han entablado conversaciones con algunos de los presentes durante el suceso. Riesco, una conversación con el abogado de Juls, que también se encarga de los casos judiciales de María José Campanario, ha explicado: "El letrado, lo primero que nos dice es que esta es una situación extremadamente complicada para ella".

"Yo tenía una información por fuentes policiales que el abogado de Juls me confirma. Según Juls, ella pasa la noche de Halloween en la discoteca Tiffany's de Madrid donde hay dos reservados. Está la planta primera, donde está Juls con su nuevo novio, y en la planta segunda está el ex de Juls, Bryan. En un primer momento, hay una especie de careo y malentendido entre ellos. A las seis de la mañana, según el abogado de Juls, se produce una agresión de su expareja en la calle. Juls acude al hospital al día siguiente, tiene un parte médico y con él denuncia la agresión", ha agregado Marta Riesco.

"El juez decide que declaren Juls, su ex y su actual novio y dictamina para Bryan Mejía una orden de alejamiento. Está previsto que el juicio se celebre en un par de días. En la discoteca me han confirmado que, después de esta orden no le van a dejar entrar más en este local. La cosa es más complicada de lo que parece y desmiente la información que da Terelu. No hay denuncias previas, Bryan Mejías, además, no tiene ningún tipo de antecedente penal. Me inciden en que ha sido un tema propiciado por los celos", ha completado la periodista.

Nuria Chavero, por su parte, ha optado por hablar con Alex Balboa, actual novio de la hija de Jesulín de Ubrique: "Él llegó con Juls a la discoteca y se encontraron con su ex. Es Bryan quien increpa a la que fue su novia de una manera muy despectiva. Ahí hay un encontronazo, que hace que haya tensión durante toda la noche. Pero cuando cierran el local, la pareja acude a donde tienen aparcado el coche y allí se encuentran con el futbolista, que empuja en un par de ocasiones a Alex Balboa", ha relatado la comunicadora.

"Entonces, es Julia quien se mete en medio para que la situación no vaya a más. Supuestamente, Bryan Mejía pega un empujón a Julia y la tira al suelo. El círculo cercano de Alex me lo describe como una persona muy pacífica que nunca ha tenido ningún problema de este tipo y que es incapaz de generar una bronca como la de aquella noche. También me han dicho que ni él ni Julia van a hacer ningún tipo de declaración y que hablarán todo en los juzgados", ha terminado Chavero desde la redacción del programa.

Por último, Adriana Dorronsoro ha añadido: "Yo he podido hablar con el entorno de Bryan y testigos que estuvieron esa noche y me aseguran que en ningún momento Bryan agredió a Julia. Dicen que tuvieron una pelea Alex y Bryan, que estuvieron forcejeando, Julia intentó meterse en medio para separarles e incluso tiró del pelo a Bryan y le arañó. Otra tercera persona fue la que quiso quitar a Julia y sacarla de la pelea".

"Según me comentan, ella llevaba tacones, el suelo estaba mojado, resbaló y cayó. Bryan defiende que él en ningún momento agredió a Julia. Además, aseguran que era ella la que era un poco celosa, posesiva, que estaba todo el rato controlándole, que incluso miraba su ubicación para saber dónde estaba. Los amigos manifiestan que nunca ha tenido ningún problema con otras exnovias", ha finalizado la comunicadora.