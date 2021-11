Cs presenta una enmienda a la totalidad del presupuesto alegando que "condena el crecimiento económico"

En este sentido, y a través de una nota de prensa remitida por la formación naranja, ha añadido que "es evidente que el proyecto que ha presentado el gobierno no es bueno para Sevilla" porque "se olvida de las pymes, de los autónomos y los emprendedores", cuyo impulso se antoja "fundamental" para "alcanzar la necesaria reactivación económica y social a la que nos vamos a enfrentar", y porque, además, "incluye una partida de ingresos inflada de forma ficticia y un agujero en la partida de gastos" que "pone en riesgo más del 60% del dinero destinado a inversiones", ha advertido.

Pimentel ha lamentado que "Espadas y la delegada de Hacienda, Sonia Gaya, hablen de este presupuesto como unas cuentas continuistas" y "lo hagan asegurando que este hecho es positivo", cuando "la realidad es que las partidas que eran adecuadas y servían para el pasado año no tienen sentido alguno en la situación actual por la que atravesamos".

Así, ha recordado que "cuando alcanzamos el acuerdo de presupuestos para 2021, la ciudad se encontraba afrontando una de las olas más duras de la pandemia, con toque de queda, restricciones a la movilidad y en los aforos, con hoteles y negocios cerrados, sin presencia del turismo y sin la celebración de grandes eventos". Sin embargo, "parece que hemos logrado superar esa realidad" y "los datos actuales de la pandemia nos invitan a ser mucho más optimistas y afrontar la recuperación social y económica de Sevilla sin mayor dilación". Por tanto, "es más que evidente que todas las medidas y las partidas que incluimos entonces se han quedado obsoletas para el nuevo tiempo que afrontaremos en 2022", ha señalado.

Sin embargo, "la delegada de Hacienda -ha continuado Pimentel- se ha enrocado en una postura inmovilista y ha sido imposible encontrar ningún punto de acuerdo que sirviera para mejorar unas cuentas que son insuficientes para lo que necesitan los sevillanos". Así, ha añadido que "Espadas es el principal exponente de que una cosa es predicar y otra dar trigo", pues "en su faceta de secretario general del PSOE-A lleva semanas acusando al gobierno del cambio de la Junta de Andalucía de no dialogar para llegar a acuerdos en cuanto a los presupuestos andaluces" y "como alcalde de Sevilla no es capaz de aplicarse la misma receta que exige a los demás", ya que "se olvida que aquí gobierna en minoría y que su actitud impositiva no es la más adecuada para que nuestra ciudad cuente con un presupuesto a partir del 1 de enero de 2022", ha dicho.

El líder sevillano del partido liberal ha puesto como ejemplo "el rechazo por parte del equipo de gobierno a las tres líneas naranjas que presentamos". En este sentido, ha añadido que "con esta actitud, queda claro que el gobierno de Espadas está dispuesto a dar la espalda a las pymes, los autónomos y los emprendedores", ya que "se niega en rotundo a publicar nuevas convocatorias de ayudas a estos sectores, a bajar los impuestos y a continuar con la bonificación de la tasas municipales".

Pimentel ha recordado, por último, que "cuando firmamos el acuerdo presupuestario para este 2021 incorporamos un punto en el que se garantizaba que las cuentas se ejecutarían al cien por cien", pero "a día de hoy apenas se ha ejecutado el 15% de las inversiones previstas", lo que demuestra que "Espadas y su gobierno no son de fiar".