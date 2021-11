El bailaor y coreógrafo Jesús Carmona, este jueves en el Museo Universidad de Navarra

En este camino le acompaña en el escenario Manu Masaedo, cantante y multi-instrumentalista. Todavía quedan entradas a la venta (26, 24 y 22 euros), según ha informado el Museo de la Universidad de Navarra.

En su presentación, el artista ha explicado que este trabajo surge de una exploración interior, realizada desde una "profunda honestidad". "Esta es mi mayor verdad. He descubierto un movimiento, una verdad en mí, que antes me daba miedo expresar. Necesito llegar al extremo física y emocionalmente y lo hago en este espectáculo. Necesito meterme en esa bestia, que me arañe y me haga sacar todo lo que llevo dentro", ha dicho.

En él "sentimientos primarios que todo ser humano tiene, emociones, sentimientos y circunstancias que hemos pasado, no hemos podido superar y tendemos a empujar hacia abajo para que no nos molesten en el día a día".

Aunque cada persona podrá identificar sus propios demonios sobre el escenario, Carmona ha apuntado que una de las bestias que ha identificado es "la masculinidad, los prototipos y estereotipos que tenemos, con los que en un 99,9% no me siento identificado". "No tiene que ver con tu tendencia sexual sino con cómo tú te ves como hombre. Supone romper con todas esas cadenas que la sociedad, el heteropatriarcado y el machismo nos han puesto como una mochila que pesa mucho", ha expuesto.

FLAMENCO Y VANGUARDIA

El artista también ha aclarado que Baile de bestias "no es un espectáculo de flamenco al uso, aunque es el lenguaje primario en el que nos movemos Manu y yo". "Tanto él en su música y creaciones, como yo en mi danza, tenemos muchísima información de otras músicas y danzas, algo que ha surgido de forma muy natural y orgánica. Me siento más libre que nunca. No me he querido poner ningún estereotipo visual ni estético de lo que debe ser un bailaor", ha subrayado.

En este sentido, ha indicado que la libertad se impone incluso en esa lucha contra las bestias de cada uno: "En ocasiones esto no es agradable y damos con paredes muy grandes, pero creo que conseguimos derribarlas".

Según ha continuado, "el tradicionalismo y la vanguardia deben coexistir". "Los que trabajamos en la vanguardia, en la libertad de movimiento en un arte con tanta raíz, debemos conocer esa raíz. Yo vengo de ahí. Y he necesitado buscar mi propio movimiento dentro de ese arte", ha agregado, para indicar que "poder traer propuestas de flamenco vanguardistas, desde otro lugar, también aporta al público".

En esta ocasión también ha vuelto a colaborar con el dramaturgo Ferrán Carvajal, una exploración "muy rica" que han realizado a través del autoconocimiento: "Nos ha propuesto muchos ejercicios que hemos hecho a través de la quietud y de reconocer tu cuerpo como un cuarto, de redescubrirte desde lo más pequeño. Esto me ha hecho llegar a esas bestias. He tenido momentos de rabia e impotencia que se han ido transformando en algo muy bello. El resultado es como una perla en mitad del mar, chiquitito y bonito".

PENSAMIENTO EN DANZA

Baile de bestias protagonizará también la última sesión de Pensamiento en Danza, este viernes, a las 19 horas, en el aula 2 del Museo. En el encuentro, Luis Galván, profesor de Teoría de la literatura de la Universidad de Navarra, conversará con la filósofa Ibis Albizu sobre el tema del bestiario y las emociones en la literatura y la danza para arrojar luz sobre las claves estéticas de la última obra del coreógrafo Jesús Carmona. La entrada es libre hasta completar aforo previa retirada de invitación.