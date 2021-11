Guadassuar reconeix l'activista cultural Didín Puig posant el seu nom a l'institut

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publica la resolució de 25 d'octubre de 2021 de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per la qual s'atribueix la denominació específica de Didín Puig (1927-2019) a l'institut de Guadassuar.

El Consell Escolar del IES, en sessió celebrada el 14 de setembre de 2021, va aprovar per unanimitat sol·licitar la denominació específica de Didín Puig. Prèviament, el Ple de l'Ajuntament de Guadassuar, en sessió ordinària celebrada el 29 de juliol de 2021, va aprovar per unanimitat proposar el nom.

En el seu acord fa constar la seua intenció de promoure el nom d'una dona "que ha destacat en diverses disciplines, com a reconeixement de la seua aportació en diferents camps del saber i en els grans esdeveniments, amb l'objectiu d'augmentar el nombre de centres amb noms femenins i donar valor a la tasca de les dones, en aquest cas el de Càndida Puig i Grau, coneguda com a Didín Puig".

Entre altres guardons, l'activista va rebre el 2017 la Distinció de la Generalitat al Mèrit Cultural. Didín Puig i Grau va nàixer l'any 1927 a Guadassuar, encara que "sempre es va considerar de Benimodo i va estudiar el batxillerat a Carlet i a València", es recordava en la resolució mitjançant la qual se li va concedir el reconeixement.

MAGISTERI DE SANCHIS GUARNER, SALVADOR I VALOR

En 1960 va marcar a París, on va estudiar periodisme iva romandre durant catorze anys. En tornar a la seua terra, va estudiar valencià en l'entitat cultural Lo Rat Penat, on va gaudir del magisteri de persones com ara Sanchis Guarner, Carles Salvador i Enric Valor, i va exercir com a docent de llengua valenciana, "sent la primera dona que ho va fer en l'època franquista".

En la seua trajectòria com a activista cultural destaca el seu treball en l'editorial Gorg i en la distribuïdora Molinell i la publicació de dos llibres, però també la seua vinculació a l'àmbit musical, des de l'organització de concerts de cantautors al París dels anys 60, el seu treball amb la casa discogràfica Edigsa que distribuïa discos de cantants en valencià, o amb la col·laboració com a assessora musical en la delegació territorial de RTVE a la Comunitat Valenciana. També va col·laborar durant un temps en diferents programes de l'antiga Canal 9.