Núñez reclama a Page que ayude al campo de C-LM con ayudas económicas que compensen la subida de impuestos del PSOE

Así lo ha indicado durante su visita a la fábrica de quesos 'Lominchar' de Corral de Almaguer (Toledo), junto a la alcaldesa, Manuela Lominchar, donde ha avanzado que el Parlamento autonómico debatirá el jueves una propuesta del PP para que la Junta de Comunidades ayude a este sector que es parte fundamental de la economía de la región, han informado los 'populares' en nota de prensa.

El presidente del Grupo Parlamentario Popular ha asegurado que los empresarios del sector se están planteando si siembran o no debido a los altos costes, ya que "no se asegura la rentabilidad de las explotaciones".

Núñez ha dicho que la subida de impuestos del PSOE al conjunto del país tiene una "repercusión muy nociva en la agricultura y la ganadería de Castilla-La Mancha", lo que hace que los costes de producción hagan inviables las explotaciones.

Por ello, ha pedido a García-Page que "sea sensible" y el jueves acepte la propuesta del PP, que es la de compensar económicamente una parte de los sobrecostes de producción como consecuencia de esta subida de impuestos socialista, que está provocando una grave crisis en el campo castellanomanchego.

Núñez se ha dirigido a los agricultores y ganaderos para trasladarles el compromiso "firme, decidido, cierto y palpable" del PP con la industria agroalimentaria. "Hoy desde la oposición y mañana desde el Gobierno, trabajaremos de su mano, protegeremos sus intereses y haremos que el sector sea puntero, referente y moderno", ha afirmado.

Igualmente, ha reivindicado que el presidente regional debe tener "mucho más en cuenta" al municipalismo, contando con la opinión de los alcaldes y prestando el apoyo de la Administración regional.

Por su parte, la alcaldesa de Corral de Almaguer, Manuela Lominchar, ha informado de la problemática que vive su municipio con respecto al Centro de Salud, ya que los vecinos están sufriendo "la dejadez" del Gobierno regional, que "no está cubriendo las vacantes de las plazas de médicos".

"Cada vez más disminuye el equipo directivo, faltan administrativos o no se están supliendo las dobles guardias", ha lamentado Lominchar, al tiempo que ha asegurado que el municipio "no merece esta situación", ya que "mandamos cartas y la Junta no nos hace caso".