La exposición 'Gorda y fea' muestra en la Biblioteca Rafael Azcona hasta el 30 de noviembre

El padre de Marie-Noëlle opina que come mucho, pero ella es una niña feliz. Preadolescente, la comida se ha convertido en una obsesión, y a las observaciones del padre comienzan a sumarse las de su entorno. Una tarde, Marie-Noelle tiene una revelación: es fea, está gorda. Grito de denuncia, canto al cuerpo de la mujer, llamada a la importancia de los cuidados en el ámbito familiar, oda a la amistad, esta exposición, basada en la novela gráfica autobiográfica Gorda y fea, va más allá de la mera catarsis.

Esta exposición, que trata de concienciar de un problema tan extendido como silenciado - y que hay que atajar en el ámbito familiar-, cuenta con 73 dibujos extraídos de la novela gráfica de Marie-Noelle Hebert y con un texto sobre la gordofobia de Magdalena Piñeyro.

Marie-Noëlle Hebert vive en Montreal. Aunque estudio 'Ilustración Publicitaria', es en gran parte autodidacta. Ha realizado ilustraciones para un documental, ilustrado el album infantil El viaje de Kalak y Gorda y fea es su primera novela gráfica.

La ilustración, protagonista absoluta de esta segunda jornada de CUÉNTALO: además de esta exposición, hoy Mauro Entrialgo, Sinsal y Naiara Sáenz-López estarán ilustrando en Cerezo, Escala e Isidoro Ochoa y Antonio Ladrillo impartirá talleres de ilustración en los colegios 7 infantas, Varia y Los Boscos y firmará en Cerezo sus libros editados por Fulgencio Pimentel

A la izquierda, Sinsal ilustrando ayer Escala. A la derecha, Naiara ilustrando ayer Entrecomillas.

En esta segunda jornada de Cuéntalo, la ilustración es la protagonista absoluta. Además de la exposición 'Gorda y fea' hoy continúan las ilustraciones en librerías: Mauro Entrialgo ilustra hoy la librería Cerezo, Naiara Sáenz-López está en Isidoro Ochoa y Sinsal continúa su trabajo en Escala.

MARATÓN ILUSTRADORA

Por su parte, Antonio Ladrillo tiene hoy una verdadera maratón ilustradora con talleres en tres colegios (7 infantes, Varia y Los Boscos) y firma de sus libros editados por Fulgencio Pimentel en Cerezo (17,30 horas).

La ilustración tiene una gran importancia dentro de CUÉNTALO. Es una disciplina que ha tenido un tratamiento especial desde el inicio de este Festival y más, si cabe, en esta edición. Así, en CUÉNTALO participarán, además, Olga de Dios, Antonio Altarriba y la portuguesa Madalena Matoso. Conversarán, ilustrarán las librerías de la ciudad, presentarán sus libros, participarán en actividades en centros educativos y Elisa Arguilé, autora de la imagen del Festival de este año, protagoniza la exposición Mi familia, basada en el libro con el que ganó el Premio Nacional de Ilustración.

Mauro Entrialgo ha dibujado y escrito historietas para periódicos, como El País o Público, revistas como El Víbora, y sitios de internet. Tiene medio centenar de libros publicados, el último Diccionario ilustrado BOE-Español. Desde hace dos décadas mantiene una página semanal en el semanario El Jueves y es socio fundador de la revista satírica TMEO. Como dibujante, además de ilustrar publicaciones diversas, ha realizado spots y videoclips de animación, docenas de carteles, una treintena de portadas de discos, muchos murales y todo tipo de objetos impresos.

Antonio Ladrillo es autor e ilustrador. Lleva más de veinte años trabajando en el ámbito de la ilustración para empresas y medios internacionales como The New York Times, LINE o The Animal Observatory. Publicó su primer álbum ilustrado en el año 2011, desde entonces, ha sido autor de historias para grandes y pequeños con editoriales nacionales e internacionales como la riojana Fulgencio Pimentel (ES), Éditions du Livre (FR), TATE Publishing (UK), Silonia (ES), Éditions Notari (SZ), Les fourmis rouges (FR) y Corners (KR). En sus álbumes, destaca el interés por la arquitectura del libro, así como su preocupación por plantear al lector cuestiones universales de carácter atemporal.

Sinsal es el nombre bajo el que se encuentra Jorge Frías, ilustrador de Logroño que coqueteó temprano con Edding y Rotring, en parte culpa de su abuelo. Luego vinieron retoques a libros de texto, fancines... y la ilustración por ordenador. Además, edita libros bajo la marca Mangolele y ha publicado en revistas como El Péndulo, Fundación Hispano-Cubana, Belezos... y tuvo viñeta en Gente 150 números. Es creador de la imagen para varios Ciclos de Jazz de Cultural Rioja, Carnaval de Logroño, Sueños en Corto y San Mateo. Obtuvo el Premio Web Riojano 2015 y ha participado en exposiciones individuales y colectivas.

Naiara Saénz-López se graduó en Bellas Artes en Barcelona en la especialidad de dibujo y pintura. Posteriormente, en la Facultad de Arte de Pekín, se formó durante 6 meses en profesorado y dinamización de talleres de ámbito cultural y educativo. Compagina sus proyectos de dibujo e ilustración con la investigación. Su formación académica ha continuado en relación a la cultura y la intervención social, al realizar en Barcelona un máster sobre intervención social y educativa y ha centrado su investigación en el desarrollo cultural comunitario.