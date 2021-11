El parque Gulliver reabrirá a finales de 2022 tras una remodelación integral de un millón de euros

El parque infantil Gulliver, uno de los más emblemáticos de València, ubicado en el Jardín del Turia, reabrirá previsiblemente a finales de 2022, tras la ejecución de un proyecto de remodelación integral que el Ayuntamiento de la ciudad está a punto de sacar a licitación por un millón de euros y que intervendrá tanto en la figura central como en el anillo perimetral y en el entorno ajardinado. La intención de esta intervención es rehabilitar las instalaciones tras tres décadas de desgaste por su uso intensivo (se inauguró en diciembre de 1990), ampliar las prestaciones del conjunto y adaptarlo a la normativa actual tanto en materia de accesibilidad como de seguridad.

Se trata, según ha explicado este martes el vicealcalde y concejal de Ecología Urbana, Sergi Campillo, de uno de los proyectos más destacados de esta delegación del actual mandato, y el más importante del Organismo Autónomo Municipal de Parques y Jardines Singulares. De hecho, según explica, el Gulliver se ha convertido "en un icono de la ciudad, es el parque infantil más visitado de València, ya que a los niños les impresiona su tamaño, color y se puede escalar, explorar, tirarse por toboganes... Se sienten como si estuvieran tocando al gigante del cuento, se consiguió reproducir esa experiencia", ha manifestado.

Niños en el parque Gulliver. AYTO. VLC

El ámbito de actuación cuenta con un área total de 10.249 metros cuadrados, de los que 4.960 forman parte de la circunferencia que cierra la figura y sus complementos y el resto corresponde a las zonas ajardinadas que rodean las instalaciones y al edificio de los servicios.

Con el paso de los años, la instalación se ha ido envejeciendo y deteriorando, pese a las intervenciones puntuales, lo que hacía necesaria una rehabilitación integral. Los penúltimos presupuestos participativos DecidimVLC dieron luz verde a la propuesta que proponía la renovación y puesta a punto del parque.

En esos treinta años de historia, el gigante del cuento de Jonathan Swift ubicado en el antiguo cauce solo cerró en 2012, para reparaciones puntuales, y en 2020, como consecuencia del estado de alarma y del confinamiento por la Covid-19. Tras la fase más dura de la pandemia, el Gulliver fue reabierto, pero los niños que acudieron a disfrutar de sus toboganes y recovecos empezaron a quejarse de erosiones y abrasiones en la piel, por lo que el Ayuntamiento ordenó su cierre inmediato hasta determinar las causas.

Detalle de las instalaciones. AYTO. VLC

Según ha detallado Campillo, un estudio concluyó que el motivo no era la reparación, sino el tiempo que estuvo cerrada, que provocó una acumulación de fibra de vidrio, y tras la reapertura surgieron estos problemas. "Decidí que no se reabriría de nuevo hasta que no se acometiera este proceso de rehabilitación que se estaba redactando, y por eso lo hemos acelerado al máximo para poder licitar lo antes posible la licitación de la rehabilitación, que es lo que presentamos hoy".

Actualmente, la zona presenta problemas de accesibilidad, en el pavimento, y se han ido añadiendo elementos urbanos impropios, con instalaciones ajenas o mal integradas, hay elementos deteriorados, como la piel de la figura, e incluso inundaciones en la parte interior, lo que obligó a cerrarla.

Por ello, el proyecto prevé intervenir sobre la figura, sus elementos complementarios (al sombrero y el sable), el edificio de control y servicios y sobre el perímetro de la figura hasta la valla exterior (jardinería, bancos, iluminación, señalética). Todo este ámbito suma los mencionados 10.249 metros cuadrados.

Figuración virtual de las zonas verdes del Gulliver tras su rehabilitación integral. AYTO. VLC

"Vamos a reparar toda la superficie de la figura, de los elementos complementarios y la sustitución de las redes de trepa. En el interior de la figura aprovecharemos el espacio interior para hacer una zona de juegos para niños de menor edad, de 0 a 3 años (pavimento de seguridad, juegos infantiles...), para que una familia con niños de menor edad pueda tener un espacio. Damos una coherencia integradora a todo el conjunto", ha explicado el vicealcalde.

En las zonas ajardinadas se conservará el arbolado para habilitar zonas de sombra, se crearán estratos vegetales diferenciados, se enmarcará el perímetro con cipreses y arbustivas y se reparará el sistema de riego.

Figuración virtual de las zonas verdes del Gulliver tras su rehabilitación integral. AYTO. VLC

Obras también en la zona de picnic

De este modo, el presupuesto de las obras será de 950.334 euros (IVA incluido), a lo que hay que añadir 32.457 euros de la dirección de obra y de la redacción del proyecto. El plazo de ejecución será de seis meses. Campillo ha detallado que la intervención independiente en el exterior (zona de picnic) se acabará antes, ya que está a punto de adjudicarse, y se abrirá en cuanto finalicen las obras (se calcula que en tres o cuatro meses).

"Si todo funciona bien y no hubiera recursos que puedan retrasar el proceso, el objetivo del Gobierno municipal es abrir el Gulliver a finales de 2022. Si luego no lo pudiéramos cumplir daríamos las explicaciones para justificarlo", ha finalizado el edil de Ecología Urbana.