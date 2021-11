Ribó, preocupat pel "repunt" d'agressions sexuals i "de caràcter feixista", assegura: "Ho controlarem"

Ribó ha realitzat aquestes declaracions al final d'una roda de premsa sobre assumptes relatius a la mobilitat, en ser preguntat per la recent agressió a un jove de 22 anys per part d'un grup de 10 persones amb estètica neonazi en la zona de la Plaça Xúquer i la violació d'una dona en un barri del Cabanyal.

"Per descomptat que em preocupen aquests dos tipus d'agressions que, per desgràcia, han fet créixer bastant" els índexs de criminalitat a València i per aquest motiu, la Policia Municipal està treballant aquests temes, ha asseverat.

En tot cas, el primer edil ha volgut deixar clar que "no voldria que aquesta preocupació fóra un indicador que la ciutat no és segura. La ciutat de València és tan segura com pot ser Madrid, Zaragoza, Màlaga, Barcelona o qualsevol altra", ha puntualitzat.