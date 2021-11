El Gordo de la lotería de Navidad según tu año de nacimiento

A la hora de elegir el número de los décimos que se juegan cada año en la famosa Lotería de Navidad, son muchos los que recurren al azar, compran el número en una administración mítica o se dejan llevar por fechas o números favoritos.

Todos los números son válidos y, aunque mucha gente opina que algunos números son más "bonitos" que otros, la verdad es que todos ellos tienen la misma posibilidad de salir junto al famoso Premio Gordo.

Así, si aún no te has decantado por ningún número o quieres comprar algún otro décimo y no sabes qué número elegir, te puedes decantar por el número de Lotería que consiguió el Gordo en el año en el que naciste.

El Gordo de 1920 hasta 2020



Aunque el primer sorteo de lotería que, finalmente, acabaría por denominarse Sorteo de Navidad se celebró en el año 1811, la lista que se muestra a continuación muestra los números del Premio Gordo de los últimos 150 años, es decir, desde 1920. Para saber dónde se vende, utiliza este buscador en el que se mostrarán las administraciones donde puedes comprarlo.