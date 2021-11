FAMPA-València exigeix que es cobrisquen "amb urgència" les places d'educació especial en els centres

FAMPA-València alerta a la Conselleria que ha rebut "la informació de moltes AMPA que, a hores d'ara, estan preocupades perquè en els seus centres falten educadores per a atendre a l'alumnat de necessitats educatives especials, les aules de Comunicació i Llenguatge (CyL) i les de 2 anys".

A més de "la necessitat que s'augmente el nombre d'educadors i educadores per ràtio, ja que cada vegada són més les demandes", les places de molts centres educatius "no estan cobertes hores d'ara el que està provocant desconcert en els centres, les famílies i, la qual cosa és pitjor, que l'alumnat amb més necessitats no estiga atès com cal".

"L'alumnat amb necessitats ha de ser prioritat per a l'Administració, el problema no pot ser burocràtic i de competència d'administracions, sense educadors/es no hi ha inclusió", explica el president de FAMPA-València, Rubén Pacheco.

Centres com per exemple el CEIP las Palmeras de Canet on l'AMPA denuncia la reducció d'hores d'una educadora que, des de l'inici de curs, estava a jornada completa en el centre i que es necessària tots els dies de la setmana.

Així mateix, en el CEIP Soto Micó de València informen que vint alumnes "tenen necessitat constant d'educador i només disposen de dos educadores, una d'elles amb reducció de jornada que a hores d'ara no ha sigut coberta".

El fet que les educadores i els educadors especials depenguen de la Conselleria d'Administració Pública "complica la situació i també la falta de recursos".

La federació recorda que denuncia aquesta situació "des de fa molts anys" i demana una solució "urgent i immediata per a normalitzar l'escolarització de l'alumnat, que els processos administratius es reduïsquen amb urgència i prioritats per a poder disposar en els centres del personal necessari".

"MECANISMES EXTRAORDINARIS"

"Cal establir mecanismes extraordinaris d'assignació i cobertura de places per a aquestes situacions extraordinàries, eixa és l'educació de qualitat que volem", assevera Pacheco.

També al·ludeixen al cas de l'AMPA del CEE Encarnación de Torrent, que denuncia que el problema de substitució d'educadores és "constant i que a hores d'ara no s'han cobert les places de tres educadores en un centre d'educació especial on la figura de l'educadora és indispensable per al bon funcionament, cura i atenció de l'alumnat".

"És inadmissible aquesta problemàtica en centres on és vital i necessari per al seu funcionament, exigim a les consellerias competents que donen resposta ja", conclou Pacheco.