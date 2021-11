UxGC avisa de la "inseguridad" generada por la inmigración ilegal en Gran Canaria que "irá empeorando"

Además ha advertido que esta situación "lejos de mejorar, irá empeorando" a medida que se deje pasar el tiempo, indicando que los "problemas de violencia e inseguridad generados por una parte de la inmigración ilegal no se van a solucionar solos", sino que ha apuntado que se deben "tomar medidas y hay que tomarlas ya", según ha indicado UxGC en nota de prensa.

Por ello, Bravo de Laguna ha instado al Gobierno de España a que solicite a la Unión Europea la activación del despliegue del dispositivo de vigilancia Frontex (Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas) con la participación de buques de la Armada de distintos países europeos, así como los mecanismos de devolución inmediata de la inmigración irregular, mediante los oportunos protocolos bilaterales con los países emisores.

"Hemos llegado a un punto en el que la solución no puede ser recibir más dinero de Europa o del Gobierno de España para atender a los que llegan de forma irregular a nuestras costas. Esa solución solo produciría la eternización de un problema que no es responsabilidad nuestra. No queremos que se habiliten más plazas para atenderlos, queremos que se legisle para que los deriven a otras Comunidades Autónomas (CCAA)", apuntilló.

Además ha solicitado al Gobierno de Canarias que redistribuya a los inmigrantes "de forma equitativa con el resto de las islas, ya que ahora mismo Gran Canaria es la isla que soporta una mayor presión migratoria", subrayando que esta situación de inseguridad asociada a la inmigración se lleva "advirtiendo desde hace meses, sin que el Gobierno de España haya hecho nada al respecto".

Bravo de Laguna incide en que la situación empeorará porque las quejas son cada vez "más frecuentes y visibles" entre la población de la isla, citando la que realizan los usuarios de la playa de las Alcaravaneras "donde acampan de forma permanente" o la de los "robos en la zona de La Isleta, Triana-Vegueta, en los múltiples episodios de robos e inseguridad que se producen, diariamente, en el barrio de Tafira debido a la excesiva concentración de centros de acogida habilitados" en la zona, entre otros.

Asimismo, agregó que actualmente la isla de Gran Canaria acoge a unos 1.700 menores inmigrantes no acompañados, mientras que en "toda Andalucía rondan los 1.900 menores no acompañados".