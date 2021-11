Casado reclama que la inversión en Sanidad alcance el 7% del PIB y aboga por reforzar digitalización y telemedicina

Una mejora que pasa, a su juicio, por trabajar, primero, en financiación: "La financiación es importante porque tenemos una sanidad de máximo nivel; se dan tratamientos de última generación muy caros, se hacen trasplantes, se utiliza una tecnología... pero, además, se hace mucha prevención a nivel poblacional".

Junto a la financiación, la consejera ha animado a trabajar en el sistema de información, la digitalización y la telemedicina, además del "pilar" de la reordenación de todo el sistema, empezando por su "eje vertebrador": la Atención Primaria. "La población se merece que demos una Atención Primaria de calidad y, para ello, se tiene que reordenar y reforzar. Y esos son los proyectos que tenemos", ha asegurado.

"Todo lo que está pasando ahora en la Comunidad no tiene nada que ver con la reestructuración, sino con los efectos que puede tener el no hacer nada. No es una opción no hacer nada y, por lo tanto, tenemos que reordenar y reforzar el sistema", ha incidido la Consejera.

Aunque Casado ha apuntado que "la pandemia ha sido y es todavía preocupante", ha transmitido un mensaje tranquilizador respecto a las cifras en Castilla y León y en España, ya que "la grandísima y buena campaña de vacunación" favorece el acercamiento a la "inmunidad poblacional". No obstante, ha instado a "seguir siendo cautos".

"Tenemos un porcentaje muy alto de vacunas, pero tenemos que seguir utilizando la mascarilla, sobre todo en interiores, de cara a que no se produzcan los repuntes que estamos viendo en Francia, en Alemania o en Reino Unido, donde se están disparando, por lo tanto, nos tenemos que cuidar", ha advertido.