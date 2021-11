La Generalitat licita el projecte de reforma integral de l'estació depuradora d'Algorós a Elx

Aquesta depuradora significarà una ferramenta en la lluita contra el canvi climàtic, en aprofitar fins el 36.000 m3/dia d'aigües sanejades per al reg, al mateix temps que s'instal·laran 9.000 m2 de superfície fotovoltaica.

Les tasques, a més, minimitzaran les molèsties a les vivendes properes i implicarà tot un repte constructiu lloc que les instal·lacions actuals seguiran funcionant al mateix temps que es produïsca la substitució d'infraestructures i serveis.

La consellera d'Agricultura i Transició Ecològica, Mireia Mollà, va presentar a la fi de juliol en el consistori il·licità amb el gerent de l'Entitat de Sanejament d'Aigües (Epsar), Juan Ángel Conca, les línies generals de la transformació total d'una nova planta el projecte constructiu de la qual ja està sent licitat a través de la seua publicació en la plataforma de contractació de l'Estat.

A més, les condicions del projecte inclouen com requisits obligatoris la integració paisatgística i la singularitat arquitectònica de la nova estació depuradora (EDAR) d'Algorós. Així, busquen que les propostes presentades facen d'aquest projecte una important fita quant a la transformació d'una infraestructura de sanejament en una instal·lació que aprofite l'aigua regenerada, l'energia solar i la producció de fangs per a l'agricultura.

Així, per exemple, la superfície fotovoltaica serà capaç de generar fins el 2,5 GWh/any i les condicions de l'aigua sanejada complirà els estàndards més exigents de la futura normativa europea que marca el Reglament UE 2020/741, la vigència inicial de la qual s'estima al juny de 2023.

Les empreses interessades tindran 45 dies de termini per a presentar les seues propostes tècniques i econòmiques, al mateix temps que una vegada adjudicada la contractació disposaran d'un termini màxim d'un any per a redactar el projecte constructiu de la inversió pública més substancial a Elx en l'última dècada, amb un import estimat de 50 milions d'euros.

Sobre aquest tema, Mollà ha destacat "el canvi radical de les instal·lacions permetrà atendre les necessitats d'uns 235.000 veïns i veïnes d'Elx que, a més, es veuran beneficiats per la transformació de l'aspecte exterior de les instal·lacions i l'eradicació de molèsties".

Igualment, la consellera, que en aquests dies ha participat en la Cimera Mundial del Clima, ha recordat que "el nostre és un dels territoris que més aigua reutilitza" i que infraestructures com la futura EDAR d'Algorós a Elx permeten que "no es perda cap gota d'aigua susceptible de recuperar-se", al mateix temps que converteix una estació depuradora en "una ferramenta ambiental de màxima importància per a recuperar recursos per a la ciutadania i el medi ambient".