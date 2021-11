El IV festival Baba Kamo reivindica las periferias a lomos de una pantera ilustrada por Elías Taño

La nueva convocatoria está organizada por la Associació de Professionals de la Il·lustració Valenciana (APIV) y la Fundació pel Llibre i la Lectura-FULL con el apoyo de la Dirección General de Cultura y Patrimonio y el patrocinio de València Activa.

Baba Kamo -que toma su nombre del libro Kembo, incidente en la pista del Circo Medrano, de Carlos Pérez y Miguel Calatayud (Kalandraka)- apuesta por un cartel mágico, emocionante y que invita a observar el universo de la ilustración desde una perspectiva diferente.

El encargado de realizar la imagen en esta ocasión ha sido Elías Taño, artista gráfico y ganador de Baba Kamo, quien ha colaborado con el estudio Yinsen. Taño, que sucede en la tarea a Marcos Guardiola Maguma fue seleccionado de entre los 135 artistas de 13 países que mostraron sus piezas en la exposición internacional 'Babalunga y Kamolongos' de 2020.

El creador fue elegido por un jurado formado por expertos en el ecosistema del arte como Diego Areso, diseñador y director de arte de El País; Marcos Guardiola Maguma, ilustrador y ganador de la edición anterior; Tereza Horváthová, editora de la editorial Baobab y directora del festival Tabook (Praga); Elisabeth Pérez Fernández, directora del festival Irudika, editora de Bonito Editorial y presidenta de Euskal irudigileak, y los miembros del equipo Baba Kamo (Clara Berenguer, Manuel Garrido Barberá y Paula Pérez i de Lanuza).

"Elías Taño, como conocido ilustrador y activista, usa su lenguaje abigarrado y potente con el fin de construir un complejo rompecabezas enriquecido con múltiples referencias políticas. Un cartel que será un grito a las paredes -y a las pantallas- contra el racismo y el colonialismo y en defensa de la diversidad y la emancipación de los pueblos. Un universo gráfico reflexivo y agitador y, a la vez, empoderador y festivo, con la ilustración como un arma cargada de futuro", explican desde la organización del festival.

Hasta ahora, el león Kembo había sido el protagonista ineludible del festival Baba Kamo, pero los responsables del evento creen que "ha llegado el momento de poner el foco en otras voces, en otros discursos" y es "el turno de la pantera, personaje principal de la propuesta gráfica de Taño"

"De entre todos los personajes del libro, me centré en las tribus de los Babalunga y los Kamolongos, que al final son el sujeto histórico sobre el cual trabajo habitualmente: el pueblo. Estaba leyendo mucho sobre de colonialismo, panafricanismo y movimientos de liberación, así que decidí hacer un homenaje a esas luchas anticoloniales y de emancipación de los pueblos de África. A partir de aquí tracé un paralelismo con los movimientos independentistas de Canarias, Argelia, el Congo, el Black Panther Party, etc", explica Taño.

"He querido prestar especial atención a la revolución de Burkina Faso, un país que empezó un proceso político muy potente, progresista y avanzado en los 80, que más tarde fue dinamitado con el asesinato de Thomas Sankara. Así he construido todo el imaginario de esta edición de Baba Kamo. Quería, en definitiva, darle un enfoque menos eurocéntrico a la historia de Kembo. Como africano (políticamente y territorialmente) me lo debía", añade el ilustrador, quien cita entre las referencias que ha utilizado para este trabajo coordenadas creativas tan diferentes como la tradición gráfica de Grana, el muralismo chileno o Keith Haring.

El "grito por la libertad y la reivindicación de las vidas en los márgenes" son la bandera de esta edición de Baba Kamo, un festival que apuesta por el libro ilustrado como herramienta fundamental para desarrollar el pensamiento crítico y la creatividad sin prejuicios.

En este contexto, el Centre del Carme acogerá en 2021 una nueva entrega de la exposición internacional de ilustración editorial 'Babalunga y Kamolongos'. También será el escenario de la imprescindible feria de librerías, editoriales y sellos de autoedición de todo el mundo, que año tras año fascina a los visitantes con una cuidadosa selección de títulos ilustrados y cautivadores.

TALLER CREATIVO FAMILIAR

Entre las novedades de esta edición, se encuentra la realización de un taller creativo familiar destinado a niños y niñas entre seis y doce años acompañados de un adulto. Y como ya es habitual, los docentes valencianos podrán disfrutar de las V Jornades Álbum Il·lustrat i Escola, las sesiones de formación del profesorado organizadas junto con el Cefire de la Generalitat Valenciana

Por otra parte, el festival ofrece una jornada de formación para bibliotecarios y bibliotecarias organizada junto con el Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana (Cobdcv) y que tratará sobre el mundo de las mujeres en la literatura infantil y juvenil de la mano de Roser Ros.

En este sentido, Jesús Figuerola, presidente de la Fundación FULL, ha destacado Baba Kamo como un punto de encuentro "de todos los agentes implicados en el universo del libro ilustrado, un universo que no entiende de edades y donde se entremezclan autores, editores y libreros, pero también docentes, bibliotecarios, divulgadores y especialistas".

Asimismo, un año más, la jungla de Baba Kamo acogerá Audicions!, las jornadas de entrevistas profesionales y revisión de dossiers que tantos buenos resultados han tenido en ediciones anteriores. Esta iniciativa busca poner en contacto a profesionales de la ilustración valenciana con empresas del sector editorial y agencias de representación de ámbito internacional en busca de nuevos proyectos.

Por otro lado, con el objetivo de ampliar los públicos del festival y tratar de llegar a diferentes colectivos en riesgo de exclusión social o con difícil acceso a la lectura, Baba Kamo comienza este año dos colaboraciones con la ilustración como herramienta de empoderamiento.

La primera, realizada con la Comissió d'Ajuda al Refugiat del País Valencià-CEAR PV ha supuesto la realización de un taller sobre ilustración y meditación dirigido a las personas refugiadas y/o solicitantes de protección internacional residentes en el Centro de Migraciones de CEAR en Sueca, impartido por Carmen García Gordillo.

Igualmente, con el equipo del Proyecto Impresas, se impartirá durante el mes de noviembre un taller dirigido a las presas del módulo de mujeres de la prisión de Picassent (València) a cargo del ilustrador Memosesmas y que centrará el foco en la resignificación de los objetos cotidianos.