Actors critiquen la dotació d'À Punt en els pressupostos del Consell: "És un colp mortal per al sector"

"Les conseqüències d'aquesta decisió del Consell seran devastadores per al sector: productores, tècnics, empreses de serveis, doblatge, guionistes, actors, actrius, etc. Són molts llocs de treball els que estan en joc, empreses i treballadors que no poden desenvolupar la seua professió dins de la Comunitat Valenciana", adverteix l'entitat a través d'un comunicat.

Des de l'AAPV han rebut "amb indignació i moltíssima preocupació" els nous comptes de l'executiu autonòmic per al 2022 en la part referida a la radiotelevisió pública valenciana.

"Després d'anys reivindicant un increment necessari en la partida que s'hauria de destinar per llei a la cadena pública veiem amb desesperació que no només no s'incrementa l'esmentada partida sinó que es veu reduïda substancialment. Paradoxalment, l'any que els pressupostos de la Generalitat han crescut un 9,1% respecte a l'any anterior", lamenten.

En aquesta línia, assenyala que el pressupost de la Generalitat per al 2022 arriba fins el 28.000 milions d'euros dels quals, segons la Llei de creació d'À Punt, la Generalitat hauria d'aportar entre el 0,3% i el 0,6% a la cadena pública. Açò representaria, calculen, entre 84 i 168 milions d'euros, però segons els pressupostos s'estableix una partida per al 2022 de només 67 milions. "És a dir, 17 milions menys del que faria falta per a complir el mínim que marca la llei i un 1,65% menys de la partida anterior", recalquen.

"Amb aquests 67 milions -prossegueixen- es veu el pressupost reduït en 2 milions respecte a la partida destinada per al 2021 i, d'altra banda, no compensen el que representa l'IVA que enguany haurà de pagar À Punt en compensació a la nova llei impulsada pel govern central en 2015. Tot açò representa un total de 12 milions d'euros menys respecte als pressupostos del 2021".

Des del sindicat d'artistes recorden que enguany s'han destinat 24 milions d'euros a la producció de continguts i amb la reducció pressupostària per al 2022 "només es destinarien 12 milions, per tant es veuria reduïda en un 50%".

"Tenint en compte que ja hi ha compromesos 8 milions és més que evident que amb el que quedarà no es podran realitzar programes per a 'prime time' com a concursos, compra d'animació, pel·lícules, i el que més ens afecta a nosaltres com a col·lectiu professional, sèries de ficció", critiquen.

"ESTUPEFACTES"

Des de l'AAPV observen "estupefactes, no només la falta de sensibilitat del Consell cap al sector, sinó una falta total de previsió i planificació perquè el sector audiovisual valencià puga desenvolupar-se amb certa normalitat".

"Són molts llocs de treball els que estan en joc, empreses i treballadors que no poden treballar d'una manera digna, com el poden fer altres sectors de la societat. Per tant, exigim al Consell una reconsideració dels pressupostos destinats a l'entitat pública, que es complisca la Llei de creació d'À Punt, i que es destinen les partides adequades perquè milers de persones puguen treballar amb dignitat a la nostra terra".