La paella valenciana ja és Bé d'Interés Cultural Immaterial

El decret es va aprovar divendres passat 29 en el Ple del Consell després de sol·licitar aquesta declaració l'Ajuntament de València. "La paella és un símbol identitari del territori valencià", va assenyalar la vicepresidenta, Mónica Oltra, en la roda de premsa. "Hui la paella no només constitueix un plat, sinó que el fet de la seua preparació la converteix en un fenomen social", va agregar.

Per la seua banda, la vicealcaldesa de València, Sandra Gómez, ha assenyalat que aquesta iniciativa busca "difondre internacionalment la importància de la paella en la gastronomia valenciana, un patrimoni que hem de cuidar i protegir". "La paella és un dels nostres elements més identitaris, una forma d'entendre el caràcter i la cultura valenciana".

A més de la declaració com Bé d'Interés Cultural, el decret estableix una sèrie de mesures de protecció i salvaguarda del bé, que es concretaran a realitzar tasques d'identificació, descripció, estudi i documentació del bé, incorporar testimonis disponibles amb suports materials que garantisquen la seua protecció i preservació o vetlar pel normal desenvolupament així com per la transmissió a generacions futures.

ORÍGENS DEL PLAT

Els orígens d'aquest plat es remunten a l'any 330 a. de C., quan Alejandro Magno va portar l'arròs a Europa. No obstant açò, no va ser fins a l'arribada dels musulmans que es va començar a conrear en grans quantitats. "No obstant açò, l'arròs no va ser sembrat en grans quantitats a València fins a l'arribada dels àrabs, gràcies a la introducció de millores en les tècniques de cultiu i sistemes de reg en les costes del llevant peninsular", explica el decret.

Ja en el segle XVI, es comença a tindre constància de l'ús, emblanquiment i netejat de la pellofa de l'arròs, tal com indica el dramaturg Francisco de Paula Martí en un xicotet tractat annexat en l'estudi 'Agricultura General de Gabriel Alonso d'Herrera' (1513).

Fa més de 500 anys escrivia el dramaturg: "Els valencians tenen la vanitat, ben fundada a parer meu, que ningú ha arribat a saber-lo condimentar millor que ells, ni de més diferents maneres, i cal confessar-los la preferència, perquè amb qualsevol cosa que el cuinen, siga de carn, de peix o amb llegums a soles, és sens dubte un mos saborós i molt millor com més substància se li tira. No té res d'estrany que els valencians hagen arribat en aquesta part a un grau de perfecció desconegut en les altres províncies, per ser l'aliment quasi exclusiu amb què es mantenen, particularment la gentque no té grans facultats, i han estudiat amb aquest motiu els mitjans de fer-lo més grat al paladar", agregava.

"A tot arreu han volgut imitar-los, i per a això el solen deixar a mig coure, anomenant-lo equivocadament arròs a la valenciana, persuadits que aquells naturals se'l mengen quasi cru, per haver observat que els grans cuits quedaven sencers i separats en els guisats valencians", va redactar de Paula en 1513.

Posteriorment, en el segle XVIII apareix en un manuscrit de receptes la primera cita referent a la paella o 'arròs a la valenciana', en el qual s'explicaven les tècniques per a la seua elaboració i es remarcava que l'arròs ha de quedar sec.

"PAELLA GRAND ROYALE"

A començament del segle XX, aquest plat típic s'expandeix a grans ciutats internacionals. De fet, a Bèlgica hi havia un plat denominat "Riz à la Valencienne", i en la seua capital, Brussel·les, "Paella Grand Royale". A més, en 1896, es filma per primera vegada la preparació d'una paella pel cinematògraf francés Eugène Lix en el seu documental 'Ejecución de una paella'.

Al començament del segle XX, aquest típic plat s'expandeix agrans ciutats internacionals com Nova York, en el qual se serveix una variant denominada "arròs amb pollastre" en el restaurant Delmonico, molt freqüentat pel president Franklin D. Roosevelt; així com en restaurants parisencs o en el Soho de Londres.

En algunes obres d'estudiosos de les tradicions culinàries i gastronòmiques alacantines del segle XX, com és el cas de José Guardiola Ortiz, autor de la monografia Gastronomia Alacantina, publicada per primera vegada en 1936; parla de l'arròs amb conill i fa una descripció de la importància que tenia "aquesta paella" en la festivitat del dia de Sant Jaume i el costum de compartir-la en la platja de Sant Joan. Francisco Seijo Alonso en 'La cocina alacantina. La cocina y la comida alicantina', fa menció a una "paella de diari" a la Vall d'Alcalà, a la "paella a la granaella" de Xàbia, a la "paella amb ànec" de Catral i a la "paella valenciana" de Beniarrés.

D'aquesta manera, la paella aconsegueix el seu zenit amb el 'boom' turístic dels anys seixanta a Espanya amb l'arribada de turistes estrangers per a passar les vacances a les costes espanyoles.