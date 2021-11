"No existe ningún pánico en la sociedad sobre la oficialidad", responde Piñán a Vox

En esos términos se ha pronunciado la dirigente asturiana al ser interpelada en el pleno de la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) por el portavoz de Vox, Ignacio Blanco. Éste ha dicho que quería que un debate "constructivo" y le ha pedido a Piñán que explique los detalles de esa oficialidad 'amable' que defiende el Gobierno asturiano.

Piñán ha respondido que la forma de la reforma del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias que incluya la oficialidad es algo que "está en manos" del parlamento asturiano y de los grupos parlamentarios.

"Tiene que ser una oficialidad de consenso, de acuerdos", ha indicado Piñán, que ha añadido que no puede hablarse de un modelo concreto porque después de modificar el estatuto asturiano, algo que requeriría una mayoría reforzada de 3/5 de los diputados, habría que desarrollar una ley que precisamente precisara el modelo a aplicar.

Además, Piñán ha invitado a Blanco a pensar en los docentes de asturiano que no pueden acceder a una oposición por no ser el idioma oficial o en las empresas, autónomos y creadores que no pueden optar a ayudas o a premios por la misma razón.

"CONVIVENCIA LINGÜÍSTICA"

En su primera intervención, Ignacio Blanco solicitó a Piñán que le contestase en castellano. Sin embargo, la dirigente asturiano realizó su intervención en asturiano.

Blanco no protestó durante su discurso, pero cuando le tocaba intervenir por segunda vez, el dirigente de Vox pidió que se volviera a hacer la intervención en español, de acuerdo al reglamento de la JGPA, para casos en los que los diputados no hayan podido entender los discursos.

El presidente de la Cámara, el socialista Marcelino Marcos Líndez, intervino entonces para preguntarle qué expresiones no había comprendido. Blanco indicó que no las apuntó todas, pero refirió 'algamar' o 'afayadizu'.

Marcos Líndez determinó que no se estaba menoscabando "para nada" el derecho a entender por parte de Blanco, por lo que no vio justificada su petición. Además, insistió en pedir a los presentes que mantengan "una convivencia lingüística pacífica".

Tomó entonces la palabra Blanco y dijo que lo ocurrido suponía una "vulneración" de su derecho a ejercer la función pública. Argumentó, que le pidió previamente a Piñán que interviniese en español. "Ya no es un tema legal, es de educación", añadió, y dijo que el episodio es la muestra de que la oficialidad significa "obligatoriedad".

Posteriormente, Piñán le volvió a responder en asturiano y le dijo que 'algamar' significa 'alcanzar' y que 'afayadizu' es 'conveniente'. Defendió su derecho a expresarse en asturiano en el parlamento asturiano. "Usted ni siquiera intenta entenderme en asturiano, parece que sus derechos están por encima", le reprochó a Blanco.