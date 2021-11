CSIF insta Sanitat a autoritzar la compra d'un local per a ampliar la base del SAMU de Silla (València)

El sindicat CSIF ha instat la Direcció general d'Assistència Sanitària de Conselleria de Sanitat al fet que autoritze l'operació per a comprar el local adjacent i ampliar la base del Servei Mèdic d'Assistència Urgent (SAMU) a Silla (València).

La central sindical ha sigut informada per l'alcalde del municipi que les negociacions sobre aquest tema estan "avançades i únicament falta l'aprovació de Conselleria", segons ha informat CSIF en un comunicat. El sindicat ha denunciat en "reiterades ocasions" les "deficiències i escasses dimensions del local".

CSIF explica que, després de reunir-se al setembre amb l'alcalde per a traslladar-li el problema d'espai de la base, ha rebut ara un escrit firmat pel primer edil en el qual informa que han visitat el local adjacent i que estan pendents de signar un contracte d'arres.

La intenció de l'Ajuntament, tal com els traslladen, consisteix a adquirir el local al juny i realitzar les obres per a adaptar-lo a les necessitats de la base. CSIF ha agraït la "implicació" del primer edil "per a solucionar el problema de les deficiències de la base comarcal del SAMU a Silla".

Una vegada donats els passos necessaris per l'Ajuntament, el sindicat insta Conselleria, de la qual assegura que "no ha contestat als continus requeriments de CSIF", al fet que "accelere" la reunió i "done el vistiplau a la compra perquè puguen ampliar-se les instal·lacions".

La central sindical recorda que les dimensions de la base amb prou faenes aconseguixen els 60 metres i que en ella desenvolupen la seua tasca cinc equips, integrat cadascun per tres treballadors, més un sisé compartit amb Sagunt.

A la falta d'espai, segons CSIF, "se sumen les deficiències de la nova ubicació que va estrenar el SAMU en 2019, amb multitud de problemes en relació amb l'extracció d'aire calent, canonades de desguàs, sobreeiximent d'aigües i fins i tot goteres que han obligat a col·locar travessers d'aigua en el sòl i poals".

CSIF afig que aquesta base la utilitzen equips que poden sumar fins el 18 professionals en diferents torns, més estudiants d'Infermeria o de Medicina, als quals acull aquest habitacle de "dimensions tan reduïdes que només disposa de dos habitacions, la qual cosa obliga a compartir-les, amb el risc de contagi de covid-19 que suposa".

No obstant açò, assenyala que manca "de mitjans per a netejar el material contaminat". La central sindical avisa que "aquest espai també alberga taquilles, amb multitud de caixes sobre elles, cuina, magatzem o sala d'estar".

En aquest context, CSIF ha recordat, amb reiteració a la Conselleria, que el Reial decret 486/1997 de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat en els llocs de treball, assenyala en el seu annex III que l'exposició a les condicions ambientals en ells "no haurà de suposar un risc per a la seguretat i salut dels treballadors".

L'aplicació d'aquesta normativa "queda en dubte en una base de dimensions reduïdes com la de Silla i en la situació de pandèmia", conclou la central.