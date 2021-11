Continúa la mala racha de Sonia Ferrer, del tanatorio a las urgencias del hospital

No hay duda de que, en estos momentos, Sonia Ferrer está viviendo una de las etapas más complicadas de su vida. Obviamente, lo más duro fue perder de una forma inesperada a uno de sus grandes amigos con el que justo había quedado para verse. Sin embargo, sus desdichas no han acabado ahí y parece que el mal fario le persigue, pues estando en el tanatorio por la muerte de Guillermo, que así se llamaba su amistad, ha tenido que irse corriendo por una llamada sobre el estado de salud de su hija Laura.

La presentadora y actriz de 44 años ha estado compartiendo, quizá como forma de expiación, búsqueda de consuelo y de terapia para combatir el dolor, sus experiencias con sus más de 80.000 seguidores en Instagram, que de repente se dieron cuenta de que tras darle el último adiós a su buen amigo tenía que salir disparada hacia un centro hospitalario después de que su pequeña sufriese una aparatosa caída.

Laura, que nació en 2010 fruto de la relación de su madre con el cirujano italiano Marco Vricella, ha tenido que ser intervenida de urgencia quirúrgicamente dado que se había roto el codo. Su madre, una vez llegó al hospital, compartió con sus followers su odisea.

"Ayer salí del tanatorio corriendo hasta el Hospital Puerta del Hierro porque tenían que operar de urgencia a mi hija que se había caído y roto el codo. Gracias los cirujanos y cirujanas y los enfermeros y enfermeras por ser más que héroes", comenzó diciendo en la primera de las stories que colgó en sus redes ya desde el centro sanitario.

La niña está recuperándose una vez ha sido subida a planta y se muestra fuerte porque no quiere perderse sus clases. "Desde las 7 de la mañana pidiendo ir al cole y... ¡Sorpresa! Ha venido un profesor a llevársela al aula hospitalaria. Se le ha iluminado la cara. Bendita sanidad y educación pública", ha escrito, agradeciendo la atención al hospital madrileño.

Por último, la también modelo barcelonesa ha querido mandar un mensaje de cariño a todos los seguidores y amistades que han estado apoyándola en estos duros momentos: "Os quiero a todos. Qué de mensajes bonitos y llenos de buenos deseo me escribís. No sé cómo agradecéroslo. Quiero que sepáis que leo todos los mensajes aunque no pueda contestar siempre y me siento muy afortunada".