Motín contra Verónica Forqué, que cruza los límites en 'MasterChef Celebrity': caos absoluto en la prueba de exteriores

Caos absoluto en MasterChef Celebrity 6. Verónica Forqué, que fue la mejor de la primera prueba del último programa del talent, recibió el premio de ser la capitana en la de exteriores, que acabó resultado un auténtico despropósito y en la que la actriz, según sus compañeros, traspasó todos los límites posibles.

Con el Puerto de Santa María (Cádiz) como marco de la prueba, las celebrities tenían que cocinar en uno de los Campamentos MasterChef para niños.

En ese contexto, la intérprete de Kika se encargó de llevar más allá del límite a sus compañeros. Así lo reconocieron ellos mismos, que vivieron un auténtico infierno junto a Forqué.

"Esto no es un cocinado, es una prueba psicológica extrema", dijo Juanma Castaño que, visiblemente superado por los acontecimientos, protagonizó un conato de abandono.

Verónica hizo perder los nervios a más de uno e incluso hizo llorar a Carmina.

"Esto no es cocinar, esto es una prueba psicológica extrema para un ser humano. Que traigan aquí a los astronautas" @juanmacastano #MCCelebrity pic.twitter.com/0J1pF7180h — MasterChef (@MasterChef_es) November 8, 2021

- "Vamos a ver nena, estaban en un papel muy mal puestas. No se coloca la comida en un papel hecho una mierda"

- La cara de Belén: ----_____----#MCCelebrity pic.twitter.com/JLGW7gPAvR — MasterChef (@MasterChef_es) November 8, 2021

Como consecuencia, el resto de concursantes se amotinaron contra ella para destituirla y la mandaron bien lejos en una barca. Sin embargo, a la vuelta a las cocinas, tuvieron que seguir cargando con las exigencias y las formas de Forqué.

La definición de Pepe, el juez, al final del cocinado no pudo ser más acertada. "He visto cosas este año que no he visto en 30 años de profesión".