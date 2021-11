PortCastelló adjudica la primera fase de la xarxa ferroviària sud per 5,6 milions d'euros

L'Autoritat Portuària de Castelló adjudica la primera fase de la xarxa ferroviària sud a la UTE SATO-OHL-GIMECONS per un pressupost de 5.644.383,09 euros, IVA no inclòs, i un termini d'execució de 23 mesos.

L'actuació forma part del conjunt d'inversions previstes en el Pla d'empresa de l'Autoritat Portuària de Castelló en matèria de connectivitat i va lligada a les obres del pont i connexió ferroviària nord.

Les obres consisteixen en la connexió ferroviària des del futur pont retràctil fins a l'accés ferroviari sud del port de Castelló. La longitud total d'aquesta via ferroviària és de 1.200 metres, amb doble ample -ibèric i internacional- i una zona d'apilament de 12.000 metres quadrats. A més, contempla un vial de transferència de 8,5 metres d'ample al voltant de la plataforma per a facilitar els moviments de circulació dels camions.

Amb aquesta adjudicació s'avança en les infraestructures productives planificades per l'Autoritat Portuària de Castelló en matèria de connectivitat amb l'objectiu de donar resposta als sectors productius de la província i incrementar la competitivitat de PortCastelló.

D'altra banda, l'Autoritat Portuària ha adjudicat també el vial al costat del dic sud a la mercantil Becsa S.A. per un pressupost de 900.000 euros, IVA no inclòs, amb un termini d'execució de 4 mesos. Aquesta obra té com a objectiu dotar a la dàrsena sud del port de Castelló de les connexions adequades a causa de l'increment del trànsit de graneles líquids. Els treballs consisteixen en l'execució d'una sèrie de vials amb un total de 720 metres de longitud.