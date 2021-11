Segons ha informat el Cos de Bombers, el foc s'ha declarat aquesta matinada per causes que no han sigut precisades i per a sufocar-lo han intervingut efectius de la Diputació de Castelló del parc Baix Maestrat.

El foc ha afectat a l'entrada de l'establiment i a diverses bicicletes del local, han concretat les mateixes fonts.