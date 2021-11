Ana Rosa Quintana reaparece tras anunciar que tiene cáncer: "Lo que cambia la vida"

Poco más de una semana después de anunciar que tiene cáncer y que, en consecuencia, deja El programa de Ana Rosa momentáneamente, Ana Rosa Quintana ha reaparecido en las redes sociales.

Lo ha hecho, según escribe ella misma, publicando una fotografía de hace dos semanas, antes de recibir el diagnóstico.

"Lo que cambia la vida en un instante", escribe la comunicadora junto a una imagen, en la que aparece junto a su marido, Juan Muñoz, ambos rodeados de libros, ya que se enmarca en la Biblioteca de Los Silos, en el Antiguo convento de San Francisco (Madrid).

Centrada en su tratamiento contra el cáncer y en disfrutar de su familia después de 17 años ininterrumpidos al pie del cañón al frente su espacio en Telecinco, la presentadora anunciaba que se alejaba temporalmente de la televisión. Su prioridad pasaba por recuperarse, y de ello ha hablado con Europa Press la ginecóloga Anabel Alonso, quien está muy pendiente de la salud de la periodista.

La experta ha respondido a las preguntas de los periodistas con discreción. "Estamos con ella, va a salir todo muy bien. El pronóstico es bueno, muy bueno. Ella es muy fuerte y está muy bien", ha avanzado, matizando que no puede comunicar cuándo la presentadora volverá a los platós de Mediaset: "Cuando ella quiera decirlo, lo dirá".

"Sé que me voy a curar. Afortunadamente está localizado y no hay metástasis, pero requiere un tratamiento intenso que me va a tener alejada de este plató, de estos compañeros, que también son mi familia", explicó en su anuncio la conductora de El programa de Ana Rosa, "estoy tranquila, confío en mis médicos. Soy una afortunada por tener tanto amor a mi alrededor, y espero que todo tenga un final feliz".