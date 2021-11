Ciència gratis i en directe pels 21 anys del Museu

El Museu dels Ciències compleix 21 anys de la seua obertura al públic aquest dissabte 13 de novembre i, per a celebrar-ho, ha organitzat dues sessions de Ciència a escena gratuïtes. Les propostes, que inclouen experiments científics en directe, es realitzaran a l'Auditori Santiago Grisolía a les 12.30 i a les 17.00 h. L'accés a l'auditori serà lliure fins a completar l'aforament. Les sessions CienciaMix inclouran les millors experiències de Màgia Química, Fred, fred, aLUZina!, Horror al buit i Roent.

Una altra de les propostes per a celebrar aquests 21 anys de divulgació científica és l'exposició especial ‘20 amb tu, contigo, with you’, que encara roman instal·lada al carrer Menor del Museu i és també de lliure accés al públic.

La mostra recorda com era la nostra vida l'any 2000. El principi d'un nou mil·lenni, una nova centúria i dècada en la qual començàvem a portar els nostres primers telèfons mòbils, la vida existia sense internet i l'Estació Espacial Internacional estava en fase de construcció.

A més presenta, a manera de càpsula del temps, els elements més significatius que han definit al Museu dels Ciències com un referent en la ciència interactiva. Una manera de veure l'evolució de la seua història a través de peces de diferents exposicions que han servit al llarg d'aquests 20 anys per a comprendre els fenòmens científics a través de l'experimentació i l'entreteniment, així com una càpsula del temps que s'obrirà en 2040.