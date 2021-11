Amplien les estades formatives en anglés per al professorat

La Conselleria d'Educació ha augmentat per al pròxim estiu l'oferta d'estades formatives en anglés per al professorat a un total de 2.500 places, un 23,8% més que abans de la pandèmia de Covid-19. Igualment, amplia a cinc els països on es podran realitzar aquests cursos intensius d'entre tres i quatre setmanes de duració, ja que a més del Regne Unit i Irlanda, també hi haurà estades a Malta, Finlàndia i Països Baixos.

El departament que dirigeix Vicent Marzà invertirà en 2022 prop de 5,8 milions d'euros en aquestes estades formatives, un 7,1% més, segons va informar ahir la conselleria.

L'objectiu d'aquests cursos d'anglés oral, que segueixen la metodologia d'immersió total i estan focalitzats en la millora de la competència comunicativa en llengua anglesa, és el perfeccionament lingüístic i metodològic del professorat del sistema educatiu valencià.

Les 2.500 estades formatives que s'oferiran són de tres tipus: 1.050 estades de tres o quatre setmanes a l'estranger, 825 estades formatives en un programa d'immersió lingüística d'una setmana de duració en territori estatal i 625 places en un curs d'anglés intensiu en línia de dues setmanes basat en el desenvolupament de les habilitats de comunicació oral.