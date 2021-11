Puig avisa al Govern: mantindrà la despesa encara que no reba el fons Covid

Els 2.300 milions d'euros «ficticis» o «reivindicatius» seguiran en el projecte de pressupostos de la Generalitat per a 2022. El cap del Consell, Ximo Puig, va defensar ahir aquests mecanismes inclosos en els comptes públics com «un compromís amb la societat valenciana».

Segons va argumentar, mentre la Comunitat Valenciana «no estiga en la mitjana de despesa de les comunitats autònomes», el Consell incorporarà «les partides necessàries perquè siga així», encara que l'Executiu valencià tinga la garantia que el Govern central acabarà enviant aquests recursos a la Comunitat Valenciana.

Puig, en una entrevista concedida ahir a La 1 de TVE, es va pronunciar en aquests termes preguntat per les crítiques de l'oposició a la inclusió d'aquestes partides (referides a l'infrafinançament i al fons Covid) i per si té el compromís del Govern que eixos diners arribaran, i va garantir que els comptes valencians s'aprovaran abans de Nadal.

Segons va explicar, hi havia dues maneres de «suplementar» aquest pressupost, via dèficit o via aquesta partida, en referència a la partida reivindicativa de 1.000 milions d'euros del fons Covid eliminat pel Govern de Pedro Sánchez, també del PSOE.

«Pensem que s'hauria de transitar a una partida d'ajuda perquè encara estem en Covid, però, si no és així, serà via dèficit», va apuntar el cap del Consell. «Al que no renunciarem és a arribar a la mitjana de despesa i d'inversió de les comunitats», va assegurar.

De fet, va recordar que ja en el passat van introduir una partida reivindicativa d'entorn a 1.300 milions d'euros i «va generant deute». Amb tot, va retraure a l'oposició que parle del deute de la Comunitat Valenciana, quan el PP en els seus últims quatre anys es va endeutar en 5.000 milions, mentre que el Botànic en aquests sis anys s'ha endeutat en 1.027 milions. «Sense retallades endeutem menys que el PP», va recalcar Puig.

Respecte a les diferències entre els socis el Botànic per a traure els comptes (principalment entre PSPV i Compromís), el president valencià va comentar que en tots els governs de majoria o de coalició «la tensió pressupostària es viu sempre» perquè tots els departaments «volen fer més coses i tindre més recursos i sempre és un procés d'elaboració complicat». Malgrat això, va recalcar que «finalment en forma i temps es discutirà en el parlament, i hui [per ahir] es comencen a presentar els comptes per departaments».

Va garantir que abans de Nadal «s'aprovarà» com s'ha fet «ininterrompudament» en aquests set anys. Sobre aquest tema, va posar de manifest que és «un fet bastant ressenyable perquè hi ha altres comunitats que han estat molt de temps sense pressupost».

D'altra banda, preguntat per si descarta un possible avanç electoral, va afirmar que, en aquests moments, s'està aprovant el pressupost i és «un moment fonamental per a la recuperació» i, per això, considera que ara «no cal distraure's en res que no siga l'ocupació i l'enfortiment de l'estat de benestar».

En eixe sentit, va assenyalar que després d’«aquests mesos terribles, en els quals la societat ha demostrat gran corresponsabilitat, ara es tracta de posar tot l'esforç en la recuperació», perquè amb els fons europeus l'any 2022 pot ser «decisiu».

L'avançament electoral de 2019, quan Puig va fer coincidir les autonòmiques amb les generals, va provocar un fort xoc amb la vicepresidenta Mónica Oltra, que no era partidària de l'avançament, i a la qual el cap del Consell no va consultar.

Els consellers exposen els comptes dels seus departaments

Els membres del Consell van iniciar ahir la ronda de compareixences en Les Corts per a exposar els comptes de cada departament. Així ho van fer els vicepresidents Mónica Oltra (Igualtat) i Héctor Illueca (Habitatge), i els titulars d'Hisenda, Vicent Soler, i Justícia, Gabriela Bravo. Hui serà el torn d'Ana Barceló (Sanitat), Vicent Marzà (Educació) i Arcadi España (Política Territorial).