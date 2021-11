Enrique: "En 'First dates' busco a un chico modernito, artista y que parezca que se droga"

Carlos Sobera se quedó muy sorprendido con las condiciones que tenía Enrique para buscar pareja en First dates este lunes, y pese a que quiso saber más de los gustos del comensal, tanta información dejó estupefacto a Matías Roure, el barman del programa de Cuatro.

El estudiante de Interpretación reconoció que "me identifico con Verónica Forqué haciendo de Kika porque voy en el metro, y me enamoro; me voy de fiesta y me lío con uno una noche, y me enamoro. Puedo estarlo una semana".

El presentador quiso saber cómo era su chico ideal: "Tiene que ser modernito, artista y que parezca que se droga. Es que me gustan los yonkis, que esté en un banco, lo veas y pienses que te va a joder la vida. Esos me gustan a mí", afirmó Enrique.

Sobera no salía de su asombro cuando el estudiante añadió: "Los macarras, no los buenos sino los que tienen la ceja bien cortada, los aros, el chándal... para mí esa es la gente de bien, no los que van con náuticos y el fachaleco".

"¿Me estás tomando el pelo?", le preguntó el conductor del programa, mientras que Roure reconoció que "estoy sin palabras". Enrique les explicó que "me gusta lo kinki, el parkineo. Quiero personas así".

El barman se dirigió hacia Sobera y comentó: "¿Vas a seguir preguntando?", pero el presentador le respondió: "No tengo más que decir, señoría". No obstante, el madrileño aseguró que "yo no quiero un 'cayetano', ni un ingeniero, quiero un antifa que me regale mecheros".

Su cita fue Javier, un estudiante de Química que encajó perfectamente en los gustos de su pareja de la noche: "Parece que soy del PP, pero no, tranquilo, me he puesto guapo, sin embargo, suelo ir más de 'perroflauta'", le dijo a Enrique.

Ambos conectaron desde el primer momento en gustos y aficiones, dejando muy claro a los espectadores el desenlace final: "Tendría una segunda cita con Javier porque me ha parecido un buen chaval", reconoció Enrique.

Por su parte, el estudiante de Química también quiso volver a quedar con el madrileño porque "se me ha hecho corta la cita, ha fluido, hemos encajado y nos gustan cosas parecidas, eso está guay".