Bertín Osborne a Broncano: "¡Qué un tío así esté presentando en televisión es alucinante!"

Bertín Osborne continúa con su gira por los diferentes programas de televisión para promocionar su nuevo disco, Cuarenta años son pocos, que salió a la venta a finales de octubre.

Pero este lunes en La Resistencia habló poco del álbum y sí bromeó mucho con Broncano: "Hoy vienes a promocionar cosas musicales, ¿no?", le dijo el presentador. Sin embargo el invitado, sorprendido, le respondió: "¿A eso vengo?".

"He hecho reguetón con Carlos Baute, pero no lo puedo cantar porque no sé bailarlo. El problema que tengo yo es que soy muy patoso. Poty –el coreógrafo Javier Castillo- no ha sido capaz de enseñarme un paso", afirmó Osborne.

Al escucharle, el presentador le preguntó que quién era Poty: "¿No sabes quién es?", y desesperado, el invitado se dirigió junto a Ricardo Castella y Grison negando con la cabeza: "¡Qué un tío así esté presentando en televisión es alucinante!".

Sí, sí, ¿pero qué es POTI? pic.twitter.com/QYmSdE9Ki7 — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) November 8, 2021

Broncano siguió vacilando a Osborne, que le advirtió: "Te vas a llevar una colleja... que lo sepas". Tras tocarse los brazos ambos para ver lo fuertes que estaban, pasaron al siguiente tema, el clásico regalo que le llevan los invitados al presentador.

Tenían que haberse dado de hostias. pic.twitter.com/7CfxqK6YXY — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) November 8, 2021

Bertín fue con las manos vacías

"¿Has traído algún regalo? La gente los suele traer", le preguntó el conductor del programa de Movistar, pero el cantante, desconcertado, afirmó: "¿Hay que traer regalos aquí?".

Entonces Broncano sorprendió a su invitado con su petición: "Me gustaría que me regalases un potrillo". Osborne, con una sonrisa en la cara, le contestó: "¿Y qué vas a hacer tú con eso?".

"Lo llevaría a una finca con un picadero", respondió el presentador. El invitado le miró y señaló: "Te regalo uno de dos años, que a los tres es cuando se empiezan a domar", dejando sin palabras a Broncano, pero comprometiéndose a regalárselo.