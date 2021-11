Rosalía lanza este jueves 'La fama', un tema en colaboración con The Weekend

Rosalía sigue su camino de éxito y este lunes ha anunciado una nueva colaboración, esta vez con The Weekend, con quien lanzará "La fama". El tema verá la luz el próximo 11 de noviembre aunque la cantante ya ha compartido un pequeño avance en vídeo en sus redes sociales.

De la canción, que se construye sobre una base de bachata, ha ofrecido en las últimas horas poco más de 30 segundos de su videoclip, en el que puede verse a la artista catalana descender por las escaleras de una especie de cabaret vestida con un sensual traje de flecos de color perla.

Entre el público, The Weeknd observa atentamente su actuación y le da la réplica vocal a Rosalía cantando en español: "Es mala amante la fama, no va a quererte de verdad". No es la primera vez que ambos artistas colaboran juntos, ya que en 2020 se lanzó una nueva mezcla del gran éxito "Blinding Lights" del estadounidense que incluía la aparición de la española.

Asimismo, este anuncio de "La fama" llega solo unos días después de que la autora de "El mal querer" (2018) desvelase en otro anuncio en redes, bajo el único título de "Motomami" y un sonido más experimental, que su tercer álbum verá la luz en algún momento de 2022.