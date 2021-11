Tu horóscopo diario: martes 9 de noviembre de 2021

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el martes 9 de noviembre de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Hoy ya encauzas un tema de dinero con mucha mayor tranquilidad y ves que puedes hacer eso que deseabas tanto y que va a servir para mejorar tu calidad de vida seguramente. Será una inversión acertada, ya que te evitará algo que te molesta mucho.

Tauro

Cada vez que intentas saltarte las normas alguien te pone en evidencia y no debes descartar que tenga algo de razón con esa manera de hacerte ver lo que no es demasiado correcto. Estás a tiempo de rectificar. Puedes hacer mucho por ti.

Géminis

Vuelves a algún lugar o a una manera de trabajar que echabas de menos porque significa estar en contacto con muchas personas y eso es algo que te alegra. Tu lado más sociable estará muy en alza. Te gustará y agradecerás una buena charla frívola.

Cáncer

Las redes sociales significan para ti muchos contactos y comunicación, pero debes de preguntarte ahora si realmente son de verdad o simplemente son un nombre en una pantalla. Controla más todo eso ya que no es necesariamente bueno que pases tanto tiempo con ellas.

Leo

Hoy toca tener paciencia y no sacar a relucir tu capacidad de mando o de imponer tus ideas con un familiar que no parece estar demasiado receptivo ante tus palabras o tus peticiones. Date un compás de espera y dentro de unos días, vuelve a intentarlo.

Virgo

Tu autoestima sube hoy como la espuma porque te darás cuenta de que has sabido solventar una situación complicada en un asunto emocional, algo muy personal que estaba empezando a fallar. Solucionar ese tema te va a poner de buen humor.

Libra

Si te propones mejorar en algo físico, relativo a tu imagen o al deporte, no olvides que no todo vale y que debes hacerlo con la mayor conciencia posible de mejorar tu salud y no solo lo que ven los demás. La imagen exterior no debe ser lo más importante.

Escorpio

Intentas descubrir algo importante en tu interior y ese camino solo lo puedes hacer tu. Eso no quiere decir que te encierres en ti, pero sí que no escuches demasiado lo que digan los demás. Céntrate en lo que más bienestar te reporte.

Sagitario

Es un momento en el que debes analizar bien cómo mejorar tus relaciones afectivas. Si tienes pareja, debes poner más afecto que pasión y sobre todo decir la verdad y confiar en la otra persona. Es lo que más beneficio te traerá.

Capricornio

Hoy es muy posible que tengas que asistir a alguna reunión en la que no todo va a ser un camino de rosas. Hay alguien que te pide explicaciones y que te pone contra las cuerdas. Explícate con firmeza y sobre todo sin miedo a lo que suceda.

Acuario

Procura tener en orden todo lo que tenga que ver con documentos, permisos o cualquier otra clase de papeleo que en un momento dado pueda interrumpir tu vida cotidiana y organizarte un problema. Verás que pronto esto será muy importante.

Piscis

Hay limitaciones que puedes superar si ahora te sientas a pensar cómo hacerlo. Quizá intentar algo más difícil no es tan malo como parece, ya que así te darás cuenta de que puedes superar etapas y llegar lejos. Alguien te dará una buena idea.