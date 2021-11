Revilla cree que "Europa debe decir sí" a la inclusión deCantabria en el Corredor Atlántico

"Tener la descongestión de un tren que ahora tarda 3 horas y 5 minutos en un tren que no solo sea de pasajeros, sino también de mercancías para descongestionar ese transporte por carretera, creo que es el momento de que Europa apueste por esto y debe decir que sí", ha señalado Revilla al término de la primera jornada de encuentros en la capital belga junto con la consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández, y la directora de la Oficina de Cantabria en Bruselas, Inma Valencia.

El jefe del Ejecutivo ha finalizado el día con una "impresión positiva" y se ha mostrado "moderadamente optimista" con respecto a la posibilidad de que fructifique cualquiera de las dos alternativas posibles: la primera, la más "difícil", que la Comisión Europea modifique el reglamento a partir de la petición formal del Gobierno de España, que ya ha garantizado su apoyo a través de la ministra de Transporte, Raquel Sánchez; y la segunda, en caso de que no prospere la primera, que los grupos parlamentarios mayoritarios introduzcan una enmienda en el Parlamento europeo.

"Yo creo que hemos llevado al convencimiento de que esa conexión es imprescindible y que no pueden dejar a Cantabria aislada del arco del transporte ferroviario del Atlántico", ha enfatizado el presidente tras reunirse por la mañana con el embajador Representante Permanente de España ante la UE, Marcos Alonso, y con los consejeros de Industria, Transportes y Energía de la REPER, Alberto Ruiz, Vicente Salvador y María Jiménez, respectivamente.

Y por la tarde se ha entrevistado con los eurodiputados españoles Pablo Arias (PPE), Izaskun Bilbao (PNV, RENEW EUROPE), Luis Garicano (Cs, RENEW EUROPE) e Isabel García Muñoz (Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas), informa el Ejecutivo autonómico en un comunicado.

Revilla ha señalado que la exclusión de Cantabria de esta red básica en 2014 fue "un fallo" que "ha de tener una rectificación" y ha confiado en poder "amarrar" el apoyo de los representantes comunitarios a la "justa" reivindicación de Cantabria.

"NO PUEDEN DECIR QUE NO"

El presidente cántabro ha acudido a la capital belga en busca de "aliados" para defender la inclusión de Cantabria en el Corredor Atlántico y aprovechar la posibilidad abierta en estos momentos de revisar esa planificación.

Según ha dicho, se trata de un proyecto "vital" para los intereses de la Comunidad Autónoma, que supone la conexión natural con Europa y con el Arco Atlántico y está en sintonía con el impulso que la UE quiere dar al ferrocarril, que "es el futuro".

"No pueden decir que no a esta petición de Cantabria, sería un escándalo de tal nivel que yo me colocaría con un cartel aquí o en Madrid y decir ¿qué hemos hecho nosotros para merecer esto?", ha señalado Revilla, que lleva también a Bruselas otras demandas relacionadas con el precio de la energía y su "grave" perjuicio a la industria electrointensiva, las ayudas de la PAC, la despoblación de las zonas rurales o el apoyo financiero al Puerto de Santander, el tercero en exportación de vehículos.

El jefe del Ejecutivo regional continuará el martes la ronda de contactos con el alto representante y vicepresidente de la Comisión Europea, Josep Borrell; el responsable de la Política de RTE-T, de Inversiones de la UE en infraestructuras (CEF/EFSI), de INEA y de las Relaciones con el Comité de las Regiones (CDR), Pablo Fábregas; el vicepresidente de la Comisión Europea responsable de la cartera de Promoción de nuestro modo de vida europeo, Margaritis Schinas, y el jefe de Gabinete de la Comisaria de Cohesión y Reformas, Hugo Sobral.