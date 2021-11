PSOE valora la incorporación de 15 policías locales de la convocatoria de 79 aprobada en el mandato anterior

Así lo ha resaltado la edil en una nota, en la que ha apuntado que llevan "más de un año denunciando el retraso de este proceso y por fin se puede ver cómo esos agentes patrullan las calles de la ciudad". "Parece que nuestra insistencia ha dado fruto y, al menos, se han podido incorporar aquellos que solamente tenían que firmar su toma de posesión porque ya habían cursado la formación preceptiva", ha explicado Moya.

"Ahora sólo hace falta que el alcalde sea más diligente a la hora de adjudicar el resto de plazas, ya que todavía quedan por incorporarse el resto de aprobados en la convocatoria", ha destacado la concejal, quien ha agregado que "el resto de aprobados empezó su formación hace dos semanas de manera telemática".

Según ha indicado, "el gobierno municipal siempre puso como excusa para el retraso de este proceso la imposibilidad de impartir la formación necesaria en el Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía (Iespa) hasta otoño".

No obstante, ha dicho que "sorprende que esa formación al final sea telemática y que no se haya planteado, por lo tanto, hacerla desde la propia Escuela que tiene la Policía Local", de modo que "se podrían haber acortado los plazos, porque no hay que amoldarse a los que da el Iespa", ha expresado.

Además, ha dicho que "hay que tener en cuenta que una vez terminen la formación -marzo de 2022- tendrán que realizar las prácticas durante tres meses aproximadamente", algo que "significa que la incorporación de estos agentes no llegará hasta el verano del año que viene", ha avisado.

"DOS AÑOS DE RETRASO"

La edil ha recordado que "el gobierno de PP y Cs tardó un año en poner en marcha la convocatoria para la provisión de plazas de Policía Local aprobada por el anterior equipo de gobierno liderado por el PSOE". "Después vinieron los continuos aplazamientos de las pruebas y, al fin, dos años después, se publicó el listado definitivo de aprobados", ha subrayado.

A su juicio, "es un ejemplo más de la extrema lentitud con la que gestiona éste y cualquier otro asunto el equipo de Bellido", a lo que ha añadido que "su incapacidad provoca que una y otra vez se demoren en el tiempo asuntos vitales para la ciudad como es, en este caso, la seguridad de los cordobeses".

Para Moya, "es muy importante que este gobierno municipal se ponga las pilas con las próximas convocatorias para que no se dilaten tanto en el tiempo como ésta que nosotros dejamos prevista".