Bonnie Tyler actuará el martes 7 de diciembre en el Multiusos Fontes do Sar de Santiago

La cantante británica Bonnie Tyler actuará el próximo martes 7 de septiembre, a las 22,15 horas, en el Multiusos Fontes do Sar de Santiago de Compostela para presentar su último disco, 'The best is yet to come'. Las entradas saldrán a la venta a las 17,00 horas de este martes a través de woutick.es.