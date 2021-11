AEACaP llança la campanya #SinRespiro per a previndre el càncer de pulmó, que provoca 30.000 casos anuals a Espanya

Sobre aquest tema, el president d'AEACaP, Bernard Gaspar, ha explicat que amb motiu del Dia Internacional del Càncer de Pulmó, que se celebra el 17 de novembre, s'ha llançat aquest dilluns la campanya per a instar la suma "de l'esforç i treball dels diferents agents implicats en el tractament i abordatge d'aquesta patologia".

En eixe sentit, ha assenyalat que mostrar la prevalença real del càncer de pulmó i reduir "l'estigma" que freqüentment són dos dels objectius principals que persegueix aquesta campanya que insisteix en la necessitat d'"unir-se" per a aconseguir "una implicació real de les administracions per a aportar fons a la R+D del càncer".

La campanya #SinRespiro, que es difondrà en televisió, mitjans digitals i xarxes socials entre el 8 i el 17 de novembre, es dirigeix a la societat, institucions públiques i pacients de càncer de pulmó i familiars, per a formentar la conscienciació, implicació i acció.

Així, des d'AEACaP se sol·licita a les persones sensibilitzades amb aquesta causa la pujada de fotos o vídeos bufant sobre les seues mans col·locades en forma de pulmons a xarxes socials, fonamentalment Twitter, Facebook i Instagram, amb l'etiqueta #SinRespiro i menció a AEACaP.

"Pretenem situar el càncer de pulmó en el lloc que mereix i fer-ho visible i per açò sol·licitem a les persones la seua col·laboració manant-nos la seua força i suport a través de les seues fotografies o vídeos", ha explicat Bernard Gaspar.

En eixe sentit, ha assenyalat que el càncer de pulmó és una malaltia "silenciosa amb una alta prevalença" que, en la majoria dels casos, es detecta en estadis avançats i per a la qual "és vital aconseguir un diagnòstic precoç".

Per açò, reclama la necessitat d'enfortir la investigació per a afrontar un problema de salut pública de "primera magnitud com aquest, que és un assumpte que ens concerneix a totes i tots".