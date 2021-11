Ye (Kanye West) está saliendo con la modelo Vinetria, según 'Page Six'

En mitad de todos los rumores que apuntan a que su exmujer, Kim Kardashian, ha comenzado a salir con el humorista del Satruday Night Live Pete Davidson, ahora es el rapero Ye, antes conocido como Kanye West, el que parece que ha vuelto a encontrar el amor en los brazos de Vinetria, una jovencísima modelo a la que dobla en edad.

Según ha informado en exclusiva el portal Page Six, el autor de grandes éxitos como Flashing Lights o Stronger ha comenzado a salir con la modelo, algo que habrían reconocido incluso fuentes cercanas al músico. Estos informantes aseguran que ambos están "viéndose desde hace un tiempo".

A pesar de que Ye confesó en una entrevista hace alrededor de un mes que aún quiere estar con Kimberly, lo cierto es que las fuentes del citado medio han desvelado que Vinetria ya estuvo en Miami cuando este grabó dicha conversación en el podcast Drink Champs, así como este pasado fin de semana ha sido vista acompañando al artista en su servicio dominical religioso.

Sin embargo, el momento clave y lo que ha hecho que todas las miradas se giren hacia la joven (que "apenas" tiene 400.000 seguidores en Instagram, pero que no paran de subir) ha sido que ella, de 22 años, y Ye, que le dobla exactamente la edad, han asistido a su primer evento juntos.

La incipiente pareja era vista a pie de campo en el debut del equipo de baloncesto, Donda Academy, en Mineápolis, donde no dudaron en dejarse fotografiar y grabar por los allí presentes. El representante de Ye no ha atendido la solicitud de Page Six para responder sus preguntas.

La principal: se trata del segundo romance público de Ye desde que Kim Kardashian solicitó el divorcio el pasado mes de febrero. Antes, el padre de North, Saint, Chicago y Psalm estuvo viéndose con otra modelo, Irina Shayk. Además, ciertas fuentes aseguran que no saben cómo se tomará el rapero que Kim Kardashian esté pasando tanto tiempo con Davidson: "Todos en la familia están preocupados por saber cómo reaccionará Kanye si Kim sigue pasando tanto tiempo con Pete, porque él ya dijo que todavía quiere estar con ella, por lo que no se puede tomar esto demasiado bien".