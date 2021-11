Mes de 240 empreses se citen en 'Mediterrània Gastrònoma' per a tornar a "greixar la màquina"

'Mediterrània Gastrònoma' reuneix aquests dies en Fira València a més de 240 empreses del sector que busquen tornar a "greixar la màquina' després de les "hores amargues" de la pandèmia. La cita, que en aquesta edició retorna a la presencialitat, celebra el "retrobament" de professionals de l'hostaleria i proveïdors i, sobretot, poder tornar a "fer olor, tocar i provar". Aquest és l'esperit que es transmetia en el certamen aquest dilluns.

L'esdeveniment, que des de diumenge passat i fins a aquest dimarts comptarà amb més de 150 ponents i mig centenar d'estreles Michelin, ha sigut recorregut hui per autoritats com el secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer; la secretària autonòmica de Salut Pública, Isaura Navarro; el subsecretari d'Economia Sostenible, Natxo Costa; el regidor de Turisme, Emiliano García; o el director de la Fundació Visit València, Antonio Bernabé.

Entre els representants empresarials, els han acompanyat el president de Conhostur, Manuel Espinar, i el president de Cambra València, José Vicente Morata.

El director de 'Mediterrània Gastrònoma', Alejandro Roda, ha admés en declaracions als mitjans que "estàvem ja tots una mica cansats de les webinars i videoconferències" i ha subratllat la importància de "fer olor, tocar i provar" en la gastronomia. Malgrat la "incertesa" per la pandèmia i dels "tancaments" d'establiments que s'han produït aquest temps, Roda ha valorat que la resposta en aquest certamen està sent "espectacular i està venint moltíssima gent".

Segons el director de 'Mediterrània Gastrònoma', l'hostaleria i els seus proveïdors vénen d'una època "molt dolenta" en la qual el sector ha sigut "injustament demonitzat i semblava que tenia la culpa de tota la pandèmia". En aquest sentit, Roda ha assenyalat que quan es tanca un bar o un restaurant "no sols es tanca un lloc on poder anar a menjar, es tanca un espai de sociabilitat, de trobar-nos amb amics, de gaudir" i "al final arrossega" a molts altres sectors perquè "és la nostra forma de vida mediterrània".

En aquesta ocasió, el certamen compta amb nous espais. Un d'ells posa el focus en el producte i el productor, i hi ha un altre en el qual, juntament amb la DO Plàtan de Canàries i el Cabildo de la Palma, es recapten diners, i per cada euro aconseguit pel sector per a les famílies de la Palma el Cabildo aportarà un altre addicional. "És bonic que si els ciutadans hem respost i fet costat a l'hostaleria, que ara l'hostaleria faça costat als ciutadans de la Palma", ha comentat.

"Hi ha un esperit de recuperació"

Des del sector hostaler, el president de Conhostur, Manuel Espinar, ha celebrat el "retrobament després de 18 mesos de passar-ho veritablement malament, perquè hem sigut el sector més afectat de tots els sectors de la pandèmia".

Amb la Covid-19, prop d'un 30% dels establiments d'hostaleria s'han quedat pel camí i els tancaments han suposat la pèrdua de més de 80.000 llocs de treball. "Però hi ha un esperit de recuperació, d'agafar el pols i molt ànim", ha assegurat en declaracions a Europa Press.

Per a Espinar, Mediterrània Gastrònoma és un "espai ideal per a tornar a greixar la màquina" i seguir avant i sobretot per a posar el focus en una cosa fonamental com és "la formació i la digitalització del sector, clau per al seu futur".

En la mateixa línia, el president de Cambra València, José Vicente Morata, ha assenyalat que el certamen és "una bona oportunitat per a tornar-nos a veure però sobretot per a detectar les necessitats que té el sector, un sector que és importantíssim a l'hora de crear ocupació".

Morata ha apuntat que la gastronomia és "una gran oportunitat perquè els joves puguen desenvolupar-se professionalment. Inicialment poden començar a treballar per a una empresa però després també poden muntar el seu propi negoci però per a això hui dia necessitem professionalitat, qualitat, no solament voler treballar sinó estar formats" i en aquest camí Cambra València treballa en diferents iniciatives.

Per part seua, el secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, ha posat l'accent en el "retrobament" que suposa Mediterrània Gastrònoma per a tot l'ecosistema al voltant de l'hostaleria després d'una "llarga travessia" per la pandèmia que li ha fet viure "hores molt amargues".

No obstant això, ha constat que la reacció del públic al certamen envia un "missatge claríssim" que l'hostaleria és "fonamental" per a la nostra economia i que "no s'han extraviat" les "ganes de buscar la felicitat entorn d'una taula".

Per a Colomer, aquest és "un sector que és fonamental per a entendre també la remuntada emocional que com a societat mereixem en aquest moment d'esperança després del Covid, també de prudència i responsabilitat però també d'esperança".

"Falta de personal qualificat” en turisme

En el marc de Mediterrània Gastrònoma, Colomer ha presentat un nou cicle de jornades-debat, impulsades per Turisme Comunitat Valenciana en col·laboració amb la Xarxa de Centres de Turisme, Invat.tur i la Direcció General d'Ocupació, per a analitzar amb el sector empresarial de la Comunitat la situació actual i perspectives de futur de l'ocupació turística i la formació.

Aquestes jornades, denominades 'El factor ocupació i la formació en la competitivitat de les empreses turístiques', tindran lloc aquest mes de novembre en diferents destins de la Comunitat, amb objectiu de debatre sobre la reactivació del sector així com "posar de manifest els problemes amb la disponibilitat de mà d'obra" i la "falta de personal qualificat", ha apuntat Colomer. La primera jornada serà el 19 de novembre en el CdT de Castelló i la següent el dia 23 en Invat.tur de Benidorm.

En el marc de Mediterrània Gastrònoma, Colomer ha participat en una taula redona al costat del president de Conhostur, Manuel Espinar; el president de la Cambra de Comerç, José Vicente Morata; el secretari general d'Hostaleria d'Espanya, Emiliano Gallego, i l'empresària de Tandem Gastronòmic, Carito Lorenço.

Durant la seua intervenció, el titular de Turisme ha incidit en "la falta de personal qualificat no és un problema únic d'aquest sector, també afecta a uns altres, com els transportistes". Segons Colomer, "vivim un moment de manca de mà d'obra", per la qual cosa aposta per reformar el model educatiu formatiu i la integració en el món laboral".

També s'ha mostrat partidari de "millorar les condicions laborals, per a donar major prestigi a l'hostaleria" i ha advocat per "quadrar la formació per a trobar una eixida precisa".

Torna el festival gastronòmic D*na

Mediterrània Gastrònoma ha servit a més per a anunciar el retorn del festival gastronòmic D*na, que després de l'aturada per la pandèmia, tornarà a eixir als carrers per a fer costat a bars, restaurants i comerços de Dénia i de la Marina Alta.

La quarta edició d'aquest reconegut certamen se celebrarà del 3 al 6 de desembre en aquesta localitat alacantina amb l'objectiu de revitalitzar tota la cadena de valor agroalimentària i turística i construir un espai de retrobament del públic amb l'experiència gastronòmica.

Els locals adherits a la iniciativa (bars, restaurants, gelateries, obradors, comerços del sector agroalimentari) oferiran un programa de menús o elaboracions associats a productes de la terra així com altres activitats complementàries. Dos grans escenaris en el centre de la ciutat albergaran sessions de cuina en directe de xefs nacionals, locals i internacionals. A més, es faran demostracions culinàries i showcookings, xarrades, tallers, actuacions musicals, presentacions i degustacions de productors i productes locals.