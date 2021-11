Irene Rosales, tajante sobre lo que se ha publicado de su boda con Kiko: "No he dado mi verdad, he dado la verdad"

El matrimonio de Irene Rosales y Kiko Rivera vuelve a estar en el huracán mediático tras la publicación de un artículo de La Razón que afirmaba que su boda en 2016 fue una farsa, pues no firmaron los papeles del juzgado hasta años más tarde.

Según el periódico, Rosales descubrió que su estado civil era de soltera cuando fue a registrar el nacimiento de su primera hija y eso desembocó en una grave pelea matrimonial. Sin embargo, la excolaboradora de Viva la vida lo desmiente tajantemente.

Es cierto que tardaron años en finalmente firmar el acta de matrimonio, pero fueron los problemas de salud de su padre los que impidieron retomar la ceremonia en el juzgado.

La mujer de Kiko Rivera ha vuelto a defender su verdad ante las cámaras de Europa Press. "No he dado mi verdad, he dado la verdad. Y es como todo, habrá gente que me querrá creer y gente que no", ha comentado.

"No tengo que dar más explicaciones de nada", ha añadido, fuerte en su decisión de mantenerse alejada de los focos tras su marcha de Telecinco. No ha querido hablar de la discusión de su marido con Isabel Pantoja, pero sí ha comentado que felicitará a Chabelita por su cumpleaños.