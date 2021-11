Tres jurats professionals i un jurat d'alumnes de la Nau Gran decidiran els premis de la XIV edició de la Cabina

En la Secció Oficial hi haurà 12 obres i en Amalgama, altres 12. A més, aquesta edició comptarà amb 15 estrenes internacionals. També continua el Premi a Millor Cartell que atorgarà un jurat format per artistes i professionals del disseny i el Jurat Sènior, compost per alumnes de la Nau Gran, ha indicat l'organització en un comunicat.

El jurat de Secció Oficial està compost per Fernando Guallar, José Víctor Fuentes i Paula Álvarez, professionals del món del cinema i l'audiovisual que decidiran els premis de les diferents categories Millor migmetratge, direcció, millor guió, interpretació principal, interpretació de repartiment, direcció d'art, disseny de producció, fotografia i música.

El jurat d'Amalgama ho conformen professionals de la cultura i l'audiovisual que atorgaran un premi al millor mediometraje, un altre al muntatge, a més de les mencions especials. Formaran part del jurat Rafa Molés, Nagore Eceiza i Emilio Martí.

El premi a millor guió serà atorgat per un jurat de Barreira A+D, format pels estudiants del Màster en Guió per a Cinema i Nous Mig. El guanyador podrà triar entre un d'aquests dos premis: un taller d'escriptura visual amb Pablo Berger -guanyador de 10 Goyas per 'Blancanieves'-, que es realitza dins del Màster en Guió per a Cinema i Nous Mitjans; o una trobada online amb la directora creativa Polina Zakh [Sila Sveta Studio: Drake, Cardi B, Alexander Wang] que s'impartirà dins del màster en Producció Creativa Digital.

Per la seua banda, Laia Lluch, Carla Pitarch i Betto García seran el jurat del millor cartell. A més, hi haurà un grup integrat per persones majors de 55 anys que haurà de valorar la qualitat cinematogràfica i narrativa dels mediometrajes que conformen tant la Secció Oficial com els quals s'inclouen en Amalgama.