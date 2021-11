Mata (PSPV) acusa a Mazón de tener la Diputación de Alicante "trufada de asesores" y afea al PPCV su "cinismo"

Así se ha manifestado Mata en un comunicado en referencia a las declaraciones del dirigente del PP, a quien ha reprochado que "tiene más asesores per cápita que nadie". "No se puede diseñar el futuro sin asumir el propio pasado pero, en el caso de Mazón, hablamos de su presente", ha considerado Mata.

El representante socialista ha señalado que el 'popular' Carlos Mazón "gana mucho más que el 'president' de la Generalitat". "Es intolerable que critiquen a un Consell que sabe gestionar con criterio", ha afirmado.

En este sentido, Mata ha instado a Mazón a "dejar de utilizar la Diputación de Alicante para sus compromisos de partido y sus guerras internas" y ha acusado al también presidente del PPCV de "dedicarse a crear nuevos sillones para consolidarse en clave interna frente a sus críticos".

"Cree que los valencianos no tienen memoria, pero no olvidamos que el PP, que llegó a tener tres consellers sin cartera y quince departamentos, no puede dar lecciones de nada", ha concluido Mata.