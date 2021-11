Este lunes termina La última tentación con el debate final en el que se sabrá cómo están las parejas en la actualidad, pero Telecinco ya está promocionando la cuarta temporada de La isla de las tentaciones. Este domingo, las chicas participantes acudieron a Viva la vida para hablar de su paso por el reality, y todos los ojos estaban puestos en una de ellas.

Zoe, pareja de Josué, es la que más ha llamado la atención en el avance, pues aparece colándose en la hoguera de los chicos y, mientras Sandra Barneda la reprende y la echa, ella intenta hablar con su novio entre lágrimas.

Parece que su paso por el programa no ha sido fácil, pues incluso le ha afectado a su salud. "Soy superimpulsiva y temperamental, debería tratarlo porque he adelgazado seis kilos, de la intensidad", confesó en el programa de Emma García.

Zoe, https://t.co/c19mGXlOwI, Tania y Sandra, de 'LIDLT 4', visitan #VivaLaVida453: así han vivido su paso por 'La isla de las tentaciones 4' 🐍🍎 https://t.co/e0R5NcSmMz — Viva la vida (@VivaLaVidaT5) November 7, 2021

La marbellí, que conoció a Josué en Mujeres y hombres y viceversa, estuvo en República Dominicana el pasado verano y confesó que todavía no se ha recuperado de la pérdida de peso. "No es por no comer, es por la ansiedad", coincidió su compañera Sandra, que le dio la razón.

Además, Zoe también habló del avance que se ha visto. "Se me está juzgando mucho por los adelantos. No os imagináis lo mal que lo he pasado, ellas lo saben", aseguró. "Es una experiencia superdura para una persona como nosotras, que vamos enamoradas de nuestras parejas. No os imagináis lo que se siente hasta que llegas a República Dominicana y dices '¿dónde me he metido?'".

'Viva la vida' recibe a Josué, Alejandro, Nico y Darío, de 'La isla de las tentaciones' 🐍🍎 #VivaLaVida452 https://t.co/IVKEh6H3bc — Viva la vida (@VivaLaVidaT5) November 6, 2021

Por su parte, Josué, que acudió a Viva la vida el sábado, explicó que su relación fue extraña al convivir juntos en Mujeres y hombres y viceversa en una casa y, después de salir, empezar su relación. "Se supone que al principio es cuando estás más fuerte, pero nuestra relación iba supermal. Al ser tronista mi chica se ha tenido que comer que yo haya estado conociéndome con otras chicas. Ella tenía un problema de celos y desconfianza brutal", explicó el malagueño.