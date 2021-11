Cvirus.- Benidorm tindrà punts mòbils de vacunació per la celebració de les Festes Majors Patronals

El primer estarà en el Museu L'Hort de Colón, radicat en el carrer Tomàs Ortuño. Obrirà les seues portes aquest dimarts, 9 de novembre, i estarà operatiu tots els dies (cap de setmana inclòs) fins al dilluns 15 de novembre, en horari d'11 a 17 hores.

Així mateix, a partir del dimarts 16 de novembre, l'equip mòbil de vacunació es traslladarà al Servici d'Atenció al Turista Estranger de Benidorm, en el Rincón de Loix, el barri més extens de la ciutat i molt concorregut. L'horari d'atenció serà el mateix que el Museu L'Hort de Colón, d'11 a 17 hores, segons ha informat la Generalitat en un comunicat.

La Directora Gerent del Departament de Salut Marina Baixa, Rosa Louis Cereceda, ha explicat que és un dispositiu habilitat en ple centre de la ciutat per a facilitar la vacunació d'aquells que, per qualsevol motiu, tenen pendent immunitzar-se i que s'obri uns dies abans de les Festes Patronals per a tractar d'escalonar l'afluència de gent, i es mantindrà durant els actes centrals".

D'aquesta manera, les persones que encara no s'han vacunat contra el coronavirus o tinguen pendent alguna dosi de la vacuna podran acostar-se al Museu L'Hort de Colón per a immunitzar-se.

Per la seua banda, aquest segon punt temporal de vacunació romandrà obert en funció de la demanda. "Es tracta d'un enclavament de la ciutat amb una afluència massiva de persones, especialment estrangeres, i ho mantindrem els dies que faça falta en funció de la resposta que obtinguem. L'objectiu és continuar ampliant la cobertura vacunal contra el coronavirus", ha afegit Cereceda.

El desplaçament d'equips mòbils a enclavaments molt concorreguts de Benidorm està en sintonia amb altres iniciatives engegades després de la finalització de la vacunació massiva en els 133 punts distribuïts per la Comunitat Valenciana: immunització en festivals de música com Les Arts, esdeveniments esportius (estadis Martínez Valero, Mestalla, Ciutat de València o La Cerámica amb motiu de partits de Lliga), grans superfícies (Centre Comercial La Salera de Castelló de la Plana) o campus universitaris.

Finalment, els centres d'Atenció Primària mantenen la cerca activa de persones pendents de vacunar per a iniciar o completar el procés.