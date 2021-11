Francesca Antonelli, triada vicepresidenta de l'Associació de Ports de Creuers del Mediterrani

Les eleccions es van celebrar en el marc de la 59ª edició de l'Assemblea de MedCruise que va tindre lloc a Barcelona on Figen Ayan, directora de Galataport d'Istanbul ha sigut nomenada nova presidenta de l'Associació, segons ha informat l'APV en un comunicat.

En la nova direcció de Medcruise també han entrat Lorenzo Vera, representant del Port de Motril que ha sigut triat vicepresident i Elisa Zamora del Port de Tenerife. Antonelli, que optava al càrrec al costat de representants dels ports de Tenerife, Sardenya, Gènova i Civitavecchia, ha felicitat a tots els membres de la nova junta directiva i representants dels diferents ports que han participat en l'assemblea.

Sobre aquest tema, s'ha compromès a seguir treballant amb tots els agents implicats per a "adaptar-nos als nous temps i necessitats tant del sector com de les ciutats que acullen els creuristes, oferint noves experiències en les destinacions i amb totes les garanties de seguretat".

En aquesta línia, en l'Assemblea General també s'han traçat les noves línies de treball que s'han centrat en les accions per a aconseguir plenament la normalitat dels creuers després de la pandèmia de la COVID-19.

EL PORT DE VALÈNCIA, UN REFERENT

MedCruise va reconéixer enguany la tasca de Valenciaport durant la pandèmia per l'estratègia en xarxes socials, un guardó que reconeix la tasca desenvolupada en 2020 per la comunitat portuària de València durant la pandèmia de la COVID-19 i el suport al sector creurista en un any complicat per a aquesta indústria, segons les mateixes fonts.

Una activitat que després de 15 mesos es va reprendre el passat 27 de juny amb l'arribada a la ciutat del Mein Schiff 2. Les operatives dels creuers compleixen les mesures de seguretat i prevenció arreplegades en el "Protocol de control i Prevenció de la COVID-19 per als creuers en bucs de passatge amb atracament en ports de la Comunitat Valenciana" establit per la Conselleria de Sanitat.

La ciutat de València és una destinació mitjana i sostenible en creuers, amb creixements anuals del 2%, uns 400.000 visitants i 200 escales a l'any. Així, la previsió de l'APV en un any normal abans de la COVID-19 era d'uns 450.000 turistes per a enguany. Després de l'aturada per la pandèmia, el sector està tornant a la normalitat i les escales previstes en aquest últim trimestre de l'any reflecteixen xifres similars a un any normal, han destacat.