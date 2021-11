La quarta campanya municipal d'exhumacions de Castelló preveu recuperar 18 víctimes del franquisme

L'Ajuntament de Castelló ha començat aquest dilluns una nova campanya d'exhumacions en el cementeri civil de Castelló. Arranca així la quarta fase municipal dels treballs per a recuperar els cossos dels represaliats pel franquisme on es preveuen localitzar i identificar 18 víctimes.

Enguany l'Ajuntament ha tornat a incrementar el pressupost propi destinat a aquestes tasques d'excavacions i treballs arqueològics fins als 39.000 euros. Els treballs també contemplen el posterior transport de les restes trobades, l'anàlisi genètica, així com els respectius informes antropològics. L'Ajuntament de Castelló va ser la primera administració local a assumir amb fons propis les exhumacions de víctimes de la dictadura franquista, un procés que va iniciar l'any 2018.

Precisament, en aquestes tres anteriors campanyes, les del 2018, 2019 i 2020, l'Ajuntament de Castelló ha exhumat 49 cossos, que se sumen als 24 de la campanya 2020 de la Diputació de Castelló i als 20 de la campanya del 2020 de la Generalitat Valenciana. Fruit d'aquesta col·laboració entre les tres administracions, Castelló ha pogut recuperar un total de 93 víctimes de la repressió franquista del cementeri de Castelló.

Quant a aquesta nova intervenció, l'objectiu és recuperar 18 cossos en les files 4 i 11 del cementeri. De fet, tal com ha explicat l'arqueòleg i director de les excavacions, Miguel Mezquida, els treballs duraran vora dos mesos en els quals es pretén identificar el màxim de persones possibles, ja que en acabar la campanya del consistori s'engegarà la de la Diputació de Castelló.

El cementeri civil de Castelló es troba en un punt on el pas subterrani de les aigües del riu Sec desmineralitza les restes òssies, motiu pel qual es complica el procés d'extracció d'ADN dels cossos, segons ha informat el consistori en un comunicat.

COMPROMÍS

La regidora de Memòria Democràtica, Verònica Ruiz, ha visitat aquest matí el cementeri amb l'inici d'aquesta quarta fase. Durant aquesta primera jornada de treballs Ruiz ha insistit en "el compromís d'aquesta ciutat en la memòria històrica per a recordar les víctimes del franquisme, i en les famílies que, amb aquests treballs, per fi, poden recuperar els cossos dels seus avantpassats per a donar-li un enterrament digne".

Ruiz també ha destacat que poder entregar les restes als familiars "és un acte de justícia social, dignitat humana i de reparació de les víctimes". La regidora responsable de la política de Memòria Democràtica en la ciutat ha conclòs que es tracta de "donar dignitat a totes les persones que els van arrancar la vida d'una forma miserable per una qüestió ideològica i per ser demòcrates".

Aquesta mateixa vesprada, l'edil Verònica Ruiz i l'equip d'ArqueoAntro, que coordina l'arqueòleg Miguel Mezquida, es reunixen amb les famílies dels soterrats en les files 4 i 11 per a explicar-los qual és el procediment de les exhumacions i com es durà a terme durant les pròximes setmanes.