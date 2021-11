Madrid enciende sus luces de Navidad el 26 de noviembre en la nueva Plaza de España con un Belén luminoso gigante

Madrid ya tiene fecha y lugar para el encendido de las luces navideñas. Será el próximo viernes 26 de noviembre en la Plaza de España, según traslada el área municipal de Obras y Equipamientos a 20minutos. Desde ahí el alcalde y la vicealcaldesa de la capital darán el pistoletazo de salida a la primera Navidad sin restricciones. Lo harán encendiendo una de las grandes novedades de la decoración de este 2021. Enfrente de la Torre de Madrid, en la esquina con la calle Princesa, se ubicará un Belén gigante compuesto por una decena de figuras que alcanzan los dos metros y medio cada una, "lo que se convertirá en una gran atracción para turistas y visitantes", valora el área de Obras y Equipamientos.

Con esta decoración, el equipo de Almeida continúa recuperando los símbolos típicamente navideños que habían sido apartados durante la legislatura de Manuela Carmena. "A nadie debe sorprender que se elijan símbolos cristianos para una festividad cristiana", sostiene a este medio la delegada de Paloma García Romero. "Eso no quiere decir que no se puedan incluir otro tipo de elementos que no sean propiamente navideños. De hecho también lo hacemos y lo seguiremos haciendo, pero una cosa es sumar a los símbolos navideños y otra ocultar esos símbolos navideños", insiste.

Así, el Belén de Plaza España se suma a otros elementos que ha ido incorporando el Ayuntamiento desde 2019 como el Nacimiento de la Puerta de Alcalá, el de la Puerta de Toledo, el de la Puerta de San Vicente así como las figuras religiosas ubicadas en las entradas de la Plaza Mayor o la figura de los Reyes Magos en varios diseños.

El Belén no será el único protagonista de Plaza de España. En la esquina contraria, la que confluye con Gran Vía, un gran abeto navideño decorará la plaza. Se trata de un árbol de 18 metros de altura y 1,5 toneladas de peso en gran parte por las 800 bolas de colores, otros 200 caramelos y los 150 cordones luminosos que decoran el abeto.

El Belén y el abeto sacarán a relucir la plaza que habrá estrenado imagen ese mismo lunes tras dos años y medio de reformas. Y es que el Ayuntamiento busca poner en valor este espacio "que está llamado a ser un nuevo polo turístico en la ciudad". En palabras de la delegada Paloma García Romero, la elección de este enclave supondrá además "un revulsivo para el comercio, la restauración y la hostelería de la zona tras las molestias ocasionadas por las obras y después de casi dos años muy complicados con motivo de la pandemia".

Y si las luces de la Navidad pasada ilustraban la recuperación -"no son luces de alegría, pero sí de esperanza"- las de este año representan la "reactivación", explican las fuentes municipales. Asimismo Madrid aprovechará la iluminación navideña para conmemorar hechos históricos.

Árbol luminoso del Quinto Centenario de la primera vuelta al mundo

En la plaza de San Juan de la Cruz se instalará un un nuevo abeto luminoso que conmemorará el quinto centenario de la vuelta al mundo de Magallanes y Elcano, que se cumple el próximo año. El árbol luminoso, diseñado por Sergio Sebastián, "propone traer toda la magia de las cartas de navegación y de dicha ruta". Acorde a las fuentes municipales, se emplea un lenguaje visual que plasma los meridianos y los paralelos adaptando la geometría esférica al cono. "Una línea muestra el trazado que hizo Magallanes, dinámico, y da la vuelta al cono permanentemente; los triángulos simbolizan las paradas que hicieron y la cruz, el lugar donde murió Magallanes".

Recreación del abeto que homenajea la vuelta al mundo de Magallanes y Elcano. Ayto.Madrid

La bola de Gran Vía proyectará los enclaves del sello de la Unesco

Por un lado, la gran bola luminosa que une Alcalá y Gran Vía estará dedicada al Paisaje de la Luz, declarado por la Unesco Patrimonio Mundial. En ella se proyectarán imágenes de los enclaves que pertenecen a este paisaje urbano, como el Museo del Prado, el Parque del Retiro, el Jardín Botánico o las estatuas de Cibeles y Neptuno. Al igual que el año pasado, la animación será continuada y la música sonará de fondo. Pero a diferencia de 2020, este año no habrá pases a unas horas determinadas para evitar aglomeraciones.

Luces de Navidad en Madrid EFE

Se trata de una Bola 3D de 12 metros de diámetro de casi 7 toneladas y dispone de 43.000 leds tipo ‘pixel mapping’. Este tipo de led permite su programación, con lo que se consiguen efectos de movimiento, proyección de textos y variaciones en los diseños.