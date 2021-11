Fisabio nomena a Mónica Pont nova directora gerent

20M EP

NOTICIA

El patronat de la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (Fisabio), que presideix la consellera de Sanitat, Ana Barceló, ha nomenat a Mónica Pont com a nova directora gerent en substitució de José Antonio Manrique per la seua jubilació.