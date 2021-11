Kendall Jenner, duramente criticada por subir una foto en el 'Astroworld Festival': "¡Ahí han muerto ocho personas!"

La hermana de las Kardashian, Kendall Jenner, se ha visto envuelta en una enorme polémica después de publicar una fotografía detrás del escenario principal del festival Astroworld, en el que el pasado viernes perdieron la vida ocho personas y decenas resultaron heridas.

La influencer compartió un par de instantáneas en su Instagram en las que se la puede ver sonriente y despreocupada tomando un batido detrás del lugar donde sucedió la tragedia durante el concierto de su cuñado, el rapero Travis Scott.

La joven únicamente acompañó las imágenes del emoticono de una montaña, enfadando así a sus seguidores, que entendieron que ella actuaba como si nada hubiera pasado. "¡Han muerto ocho personas!", "Di que sí, una foto frente al escenario donde murió la gente. Realmente elegante" o "La gente murió literalmente tratando de cruzar esa montaña" son algunos de los comentarios con los que sus fans afeaban su actitud.

La modelo no ha hecho ninguna declaración al respecto de su cuestionable publicación ni sobre el incidente, mientras que su hermana Kylie Jenner sí compartió sus condolencias y defendió a su pareja ante las acusaciones de no haber parado el concierto, argumentando que no estaban al tanto de lo ocurrido.