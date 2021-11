El PP propone mover 519 millones de euros de los PGE para la provincia, 167 para la capital

Celma ha manifestado que las enmiendas de estos parlamentarios a los PGE se fundamentan en que "vienen tiempos de cambio a nivel nacional, es imparable y nadie se puede poner por el medio". El grupo popular del Congreso ha recomendado reducir la presión fiscal en 10.000 millones de euros el año próximo.

Todas las enmiendas del PP tienen "un carácter constructivo", por ejemplo, las destinadas a impulsar "las infraestructuras vitales" de la capital aragonesa, y se dotarán con "partidas superfluas" de los Presupuestos.

Eloy Suárez ha expresado que "se dice que son los PGE más expansivos de la Historia por el gasto que contienen y es verdad, no hay precedentes hasta el momento", aunque ha pronosticado que "no se cumplirán los ingresos, con lo cual habrá más déficit y más deuda", además de que "no se tiene en cuenta la inflación".

A juicio del diputado del PP Zaragoza, el objetivo de los PGE de 2022 es "única y exclusivamente mantener a Pedro Sánchez en La Moncloa a costa de desvertebrar España", de forma que "hay territorios muy privilegiados", mencionando a Cataluña, Andalucía -por su número de habitantes- y la Comunidad Valenciana.

Ha apuntado que la Comunidad Valenciana tiene partidas en los PGE para infraestructuras no específicas, con 200 millones de euros, a lo que se suman 60 para movilidad y 40 para experiencias en movilidad, mientras que Barcelona tiene 100 para transporte metropolitano y Navarra 15 millones para una carretera, todo lo cual supone "un agravio" frente al que el PP ha apostado por "equiparar las cifras". "¿Por qué Zaragoza es distinta a Valencia y Barcelona?", se ha preguntado Suárez.

El parlamentario del PP Zaragoza ha considerado que "Los PGE se dedican a comprar gasolina", en alusión a la intención del Gobierno de España de recabar el apoyo de ERC y la "lluvia de millones" para Cataluña.

Entre las enmiendas, Eloy Suárez ha destacado algunas. Un total de 70 millones para infraestructuras, 3 para el proyecto olímpico de los Pirineos de 2030, 4,5 para tratamiento de los montes y 50 para planes de movilidad en el territorio.

Otras se destinan a los regadíos sociales en Caspe (Zaragoza), la implementación de planes de residuos en cabeceras de comarca -6 millones-, actividades culturales en la provincia -1,5 millones-, el Museo Provincial de Zaragoza, con 2 millones; los nuevos cuarteles de la Guardia Civil de Tauste y la Policía Local de Calatayud, con 2 millones, así como 20 millones para limpiar el cauce del Ebro y otra para las restituciones del pantano de Mularroya.

Asimismo, el PP quiere que el Gobierno de España invierta 20 millones en el proyecto de la Travesía Central Pirenaica (TCP); un millón para la rehabilitación de viviendas en varias localidades de la provincia.

Suárez ha insistido en que Barcelona y Valencia "soportan a un presidente al que dan amparo y cobertura para seguir en La Moncloa", de forma que los PGE son "injustos e insolidarios" y "un insulto a la inteligencia del resto de los españoles".

INFRADOTACIÓN PRESUPUESTARIA

El diputado Pedro Navarro ha explicado que "estas enmiendas recogen el sentir de los alcaldes, concejales y portavoces de toda la provincia". El PP pedirá que la ciudad de Zaragoza reciba 167 millones de euros para equipararla a "ciudades muy similares", tras sufrir "una infradotación presupuestaria" durante el último año y medio, ha continuado Navarro.

De esta forma, el PP solicitará que el Ejecutivo central destine 12 millones a la remodelación de la avenida de Navarra, 10 a la avenida Cataluña y 2 a Tenor Fleta, también otras partidas para la limpieza de los cauces del río Huerva y del Canal Imperial de Aragón. Asimismo, el PP planteará el apoyo a la vivienda de alquiler con partidas por 32 millones y otras para impulsar la rehabilitación urbana.

Además, Navarro ha resaltado que el PP apuesta por el inicio de las obras de la segunda parada del AVE en la capital aragonesa, que se situaría en el aeropuerto, para lo que quieren destinar 15 millones de euros para que la ciudad sea "un polo de atracción turística y de crecimiento económico".

También quieren que el Ejecutivo central dedique 25 millones al desarrollo del proyecto de la autopista ferroviaria Zaragoza-Algeciras. Otras actuaciones propuestas son apoyar la Asociación Los Sitios e intervenir en los memoriales de Los Sitios de Zaragoza.

El senador del PP Zaragoza, José Manuel Aranda, ha desgranado algunas enmiendas para el territorio, como una de 327.000 euros para el Castillo de Santed; 150.000 euros para continuar las excavaciones en el yacimiento 'Bilbilis', 169.000 euros para la colegiata y la muralla de Daroca, y otra para el pueblo viejo de Belchite.

Aranda ha exigido que las comarcas zaragozanas de Campo de Bechite y Campo de Daroca se beneficien de las rebajas de los costes laborales para las empresas de las provincias de Teruel, Cuenca y Soria, por tener también una baja densidad de población, 12 habitantes por kilómetro cuadrado.

FUNDACIÓN GIMÉNEZ ABAD

Por otra parte, Eloy Suárez defenderá una enmienda para dotar a la Fundación Manuel Giménez Abad, con sede en las Cortes de Aragón, con una partida de 70.000 euros, ya que normalmente los PGE asignan unos 80.000 euros, pero en 2022 serán 30.000.

Suárez ha apuntado que espera que "no tenga nada que ver con determinados planteamientos del Gobierno de la Nación con el entorno abertzale", al tiempo que ha confiado en que "haya sensibilidad desde el resto de España y el Gobierno" para aprobar esta enmienda. Ha señalado que Manuel Giménez Abad "reflejaba muchas cosas, valores democráticos, y la Fundación está haciendo un trabajo impagable y tiene fama acreditada en todo el mundo".