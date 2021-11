FAMPA anima a participar en les eleccions a consells escolars i critica la falta de suport de Conselleria

En un comunicat, la federació recorda que la presència de les famílies contribueix a "fer comunitat educativa" i a millorar el funcionament dels centres i l'educació de l'alumnat, per la qual cosa exigeix més suport al departament de Vicent Marzà.

FAMPA insisteix en la importància de la participació de les famílies en el consell escolar, l'òrgan de representació de tots els sectors de la comunitat educativa i per on passen totes les "decisions importants" del centre, a més de recordar que són persones elegibles i votants.

"Ser membre del consell implica una gran responsabilitat per a totes les persones que siguen designades, per açò oferim formació per a conéixer el seu funcionament i motivar a votar. La participació ha d'anar més enllà del dia de les eleccions i de les persones que ens representen als consells escolars", reivindica el seu president, Rubén Pacheco.

És per açò que FAMPA continua denunciant "any rere any" la falta d'impuls de Conselleria en aquest procés, doncs considera que rebre una quantitat "mínima" de cartells i tríptics no és suficient per a impulsar la participació. Per contra, aposta per realitzar campanyes potents en xarxes socials o publicitat en mitjans de comunicació, així com demanar al professorat major implicació.

Finalment, l'entitat recorda que és important que en les candidatures de les AMPA figure clarament que estan federades a FAMPA-VALÈNCIA, perquè "d'açò depèn la força i participació en els òrgans de representació en l'administració". Cal fer-ho constar en les actes de les votacions i assegurar-se que s'introdueix en el programa ÍTACA.